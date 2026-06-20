Corriere dello Sport: “Porta Napoli, Meret risale nelle gerarchie: Milinkovic-Savic può partire”

Il cambio in panchina potrebbe portare novità importanti anche tra i pali. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, infatti, il Napoli è pronto a rivalutare gli equilibri del reparto portieri e Alex Meret sembra destinato a tornare protagonista. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il futuro della porta azzurra è uno dei temi più caldi dell’estate e potrebbe riservare sviluppi significativi nelle prossime settimane.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la situazione attuale è molto diversa rispetto a quella vissuta un anno fa. L’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic aveva aperto un serrato ballottaggio che, complice anche l’infortunio di Meret, si era risolto a favore dell’ex Torino. I numeri della scorsa stagione parlano chiaro: 38 presenze per il portiere serbo contro le 12 del numero uno degli ultimi due scudetti azzurri.

Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come Allegri nutra grande fiducia nei confronti di Meret, elemento che potrebbe consentire al friulano di riconquistare il ruolo di titolare. Il portiere, in azzurro dal 2018, resta un punto di riferimento dello spogliatoio e continua a essere considerato una figura centrale nel progetto tecnico.

Meret, inoltre, non sembra intenzionato a lasciare Napoli. Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il contratto del portiere è in scadenza nel 2027 e al momento non sono previsti incontri per il rinnovo, ma la sua permanenza non viene messa in discussione. La fiducia del nuovo allenatore rappresenta una garanzia importante per il suo futuro.

Chi invece appare maggiormente in bilico è Milinkovic-Savic. Il Napoli non considera il serbo incedibile e, in caso di offerte ritenute interessanti, potrebbe aprire alla cessione. Una scelta che permetterebbe al club di intervenire nuovamente sul mercato per inserire un nuovo portiere in organico.

Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è Matej Kovar. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport spiega che il portiere del PSV Eindhoven piace molto alla dirigenza azzurra ed è seguito da tempo. Il ventiseienne ceco rappresenta una delle opzioni più concrete nel caso in cui dovesse liberarsi un posto nel reparto.

Sullo sfondo resta anche la pista che conduce a Guglielmo Vicario. L’estremo difensore del Tottenham potrebbe lasciare la Premier League e tornare in Serie A. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport ricorda che il portiere della Nazionale italiana è seguito anche dalla Juventus, ma il Napoli continua a monitorare con attenzione la situazione.

Al momento, però, le gerarchie sembrano piuttosto chiare. Meret è destinato a ripartire da una posizione di vantaggio, mentre il futuro di Milinkovic-Savic appare più incerto che mai. Sarà il mercato, insieme alle valutazioni di Allegri, a definire la composizione definitiva della porta azzurra.