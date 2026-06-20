Tre studenti iraniani aggrediti dopo una manifestazione per la libertà: un atto inaccettabile.

Indagini in corso sull’episodio accaduto tra Galleria Principe e Piazza Dante

a cura di Cristiano Vella giovedì 18 giugno 2026 alle 17:13

Aggressione A Napoli: Tre Studenti Iraniani Presi Di Mira

Napoli ha assistito a un episodio inquietante nella serata di mercoledì 17 giugno, dove tre giovani studenti iraniani, due ragazze e un ragazzo, sono stati aggrediti da un gruppo di sconosciuti. L’incidente è avvenuto nel centro della città, tra la Galleria Principe e Piazza Dante, poco dopo che i tre avevano partecipato a un presidio per i diritti umani e la libertà in Iran, il loro Paese d’origine.

L’attacco, avvenuto intorno alle 20:00, ha sorpreso i ragazzi mentre si allontanavano dalla manifestazione pacifica. Un branco di persone li ha accerchiati, lanciando insulti e provocazioni. La situazione è degenerata, portando a un’aggressione sia verbale che fisica. Questo evento solleva interrogativi sull’intolleranza nei confronti di chi cerca di esprimere il proprio sostegno per i diritti umani.

Richiesta Di Aiuto E Diagnosi Clinica

Dopo l’incidente, i tre studenti, visibilmente scossi, hanno trovato la forza per recarsi al vicino ospedale “Vecchio Pellegrini” per ricevere le cure che necessitavano. I medici, dopo averli visitati, hanno diagnosticato contusioni e uno stato di agitazione, e hanno deciso di dimetterli con una prognosi di due giorni. L’episodio ha lasciato un segno profondo non solo dal punto di vista fisico, ma anche emotivo.

Successivamente, intorno alle 3:00 del mattino del giorno seguente, i ragazzi hanno presentato denuncia presso gli uffici della Polizia di Stato. Questo passo è stato fondamentale per avviare un’inchiesta formale e fornire un resoconto dettagliato della brutale aggressione subita.

Indagini in Corso: L’Impegno Delle Forze Dell’Ordine

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire i contorni di questo grave episodio. Gli agenti della Polizia di Stato stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona tra la Galleria Principe e Piazza Dante. Queste prove visive potrebbero rivelarsi cruciali per ricostruire la dinamica degli eventi e per identificare i membri del gruppo aggressore.

Un punto chiave dell’inchiesta riguarda la motivazione dietro l’aggressione. Si sta cercando di capire se si tratti di un attacco mirato, legato all’attivismo politico dei tre giovani, oppure se si sia trattato di un episodio di intolleranza più ampio. La Polizia ha esortato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire alle indagini.

Reazioni e Ripercussioni della Comunità

L’episodio ha suscitato un’ondata di indignazione nella comunità, accendendo un dibattito sull’intolleranza e sulle aggressioni vissute da coloro che si battono per i diritti umani. Vari gruppi e organizzazioni per i diritti civili hanno espresso solidarietà ai ragazzi, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza per chi si schiera a favore della libertà e della giustizia.

In risposta all’accaduto, è previsto un aumento della vigilanza nelle aree pubbliche, in particolare durante eventi di sensibilizzazione per i diritti umani. Le autorità locali stanno anche considerando forme di sensibilizzazione per educare la cittadinanza sull’importanza della tolleranza e del rispetto reciproco.

Questo evento funesto, purtroppo, è solo un esempio di come l’intolleranza possa manifestarsi anche in contesti pacifici. Solo una forte risposta sociale e istituzionale può contribuire a prevenire episodi simili in futuro.

Le indagini sono ancora in corso e si auspica che i responsabili di questo attacco vengano identificati e puniti, affinché simili episodi non si ripetano più. Da parte loro, le autorità promettono di monitorare attentamente la situazione e di prendere provvedimenti significativi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Fonti ufficiali: Polizia di Stato, Ospedale “Vecchio Pellegrini”, Organizzazioni per i Diritti Umani.

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