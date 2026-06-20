Wimbledon: Decisioni cruciali dopo annunci controversi scuotono il torneo e i giocatori.

Wildcards confermati per Wimbledon: le aspettative di Serena e Kyrgios

Wimbledon si avvicina e le emozioni sono alle stelle con l’annuncio delle prime wildcards. Serena Williams giocherà in doppio al torneo, formando una coppia con la sorella Venus dopo aver ricevuto una wildcard. Questo ritorno è atteso con grande entusiasmo da parte degli appassionati di tennis, data la storia leggendaria delle sorelle nel torneo inglese.

Nick Kyrgios, un altro giocatore che attira l’attenzione, è stato insignito di una wildcard per il doppio, in coppia con Alexander Bublik. Tuttavia, la situazione per Kyrgios è complessa: con la sua ambizione di qualificarsi anche per il singolare, la sua mancanza di una wildcard in quella categoria crea tensione e aspettativa.

La battaglia per le ultime wildcards maschili e i contendenti

Attualmente, sei delle otto wildcards per il tabellone maschile sono già state assegnate, lasciando solo due posti disponibili e una serie di nomi importanti in lizza. Nessuno è più in ansia di Kyrgios, che nel 2022 ha raggiunto la finale e desidera fortemente tornare in forma, ma la sua mancanza di wildcard per il singolo aggiunge un ulteriore livello di pressione.

Anche Matteo Berrettini, finalista nel 2021, si trova in una situazione simile. Entrambi i giocatori hanno sfidato Novak Djokovic in finale e ora l’All England Club deve scegliere tra loro. La competizione si fa intensa, con Gael Monfils – che sta vivendo la sua ultima stagione prima del ritiro – e Dan Evans, che spera di trovare una wildcard e che recenti eventi lo hanno lasciato deluso. Evans, già frustrato per non aver ricevuto una wildcard per il Queen’s Club, attende con ansia notizie più favorevoli da Wimbledon.

Giocatori già confermati e novità sui wildcards femminili

Mentre si intensifica la corsa per le ultime wildcards maschili, sei giocatori possono già rallegrarsi per la loro partecipazione all’evento. Tra questi, alcuni nomi di spessore come Grigor Dimitrov e Stan Wawrinka, le cui carriere hanno lasciato una traccia indelebile nel tennis mondiale. Entrambi i tennisti, pur essendo anomalie in un elenco che favoreggia i giocatori britannici, sono stati premiati con wildcards meritocratiche.

Dimitrov aveva iniziato bene il suo torneo nel 2022, conducendo Jannik Sinner prima di un infortunio inaspettato che lo ha costretto a ritirarsi. Wawrinka, che sta avviandosi verso la fine della sua carriera, è un altro grande nome che beneficia di questa opportunità. Accompagneranno questi due big i giovani britannici Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones e Toby Samuel, a dimostrazione dell’impegno del torneo nel promuovere il talento locale, bilanciato da giocatori di classe mondiale.

Inoltre, si attende di vedere se ci saranno ulteriori sorprese in arrivo con altre wildcards, che potrebbero alterare il panorama del torneo. La commistione tra esperienza e freschezza giovanile, come evidenziato dai nomi già confermati, aggiunge un ulteriore elemento di interesse per gli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Non resta che attendere l’avvicinarsi del torneo, con tutti gli occhi puntati sulla lotta per le ultime wildcards e sulle prestazioni dei campioni già confermati. La tensione e l’eccitazione saranno palpabili, mentre i giocatori si preparano a combattere non solo per il trofeo ma anche per un posto nella storia dell’amato Wimbledon.

Fonti ufficiali:

– Wimbledon.com

– ATP Tour

– WTA Tour

Non perderti tutte le news su Napoli+