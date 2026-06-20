20 Giugno 2026

Il Mattino: “Rizzetta rilancia il sogno polisportiva: «Napoli è il posto perfetto. Con De Laurentiis rapporto aperto»”

redazione 20 Giugno 2026
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Il progetto di una grande polisportiva a Napoli resta vivo. Matt Rizzetta, presidente e proprietario del Napoli Basket, torna a parlare del futuro dello sport partenopeo e del dialogo avviato nei mesi scorsi con Aurelio De Laurentiis. In un’intervista concessa a Il Mattino, il manager americano ha illustrato la propria visione, che comprende basket, calcio, sport femminile e nuove infrastrutture.

Secondo Il Mattino, Rizzetta ha confermato l’esistenza di contatti con il presidente del Napoli per valutare un’eventuale operazione sul club azzurro, pur precisando che non esistono al momento condizioni concrete per una cessione della società.

«È stato un sondaggio, ci siamo conosciuti e abbiamo parlato. Tutto nasceva dall’idea di seguire il modello di grandi realtà come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, creando anche a Napoli una polisportiva moderna con una forte squadra di calcio come punto di riferimento», ha spiegato Rizzetta a Il Mattino.

Il presidente del Napoli Basket ha sottolineato come il dialogo con De Laurentiis sia rimasto aperto. «In questo momento una cessione non è fattibile, ma se in futuro il presidente dovesse valutare questa possibilità sa che noi ci siamo. La porta resta aperta», ha aggiunto nell’intervista rilasciata a Il Mattino.

Alla base del progetto c’è la convinzione che Napoli rappresenti un territorio unico nel panorama sportivo italiano. Rizzetta ritiene che la presenza di una sola grande squadra cittadina, a differenza di quanto accade a Roma, Milano o Torino, possa favorire la nascita di una polisportiva di livello internazionale.

Grande attenzione è stata dedicata anche al futuro del Palargento. Come evidenziato da Il Mattino, il dirigente americano si è detto ottimista sulla possibilità di arrivare a una riqualificazione dell’area grazie all’accordo in fase avanzata con Rino Manna, proprietario del Palapartenope e della Casa della Musica.

«Siamo a un ottimo punto e stiamo lavorando per definire gli ultimi dettagli. Dopo l’accordo con Rino Manna e il confronto con il Comune, il progetto potrà partire ufficialmente», ha spiegato Rizzetta.

I tempi indicati restano ambiziosi: l’obiettivo è avviare i lavori tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Un impianto che, nelle intenzioni del presidente del Napoli Basket, potrebbe rappresentare un tassello fondamentale anche per future candidature internazionali.

Sul piano sportivo, invece, la priorità resta il rilancio del Napoli Basket. Dopo l’aumento significativo del budget, la società punta a tornare protagonista sia in campionato sia in Europa. L’ingresso in EuroCup rappresenta infatti uno dei momenti più importanti della nuova stagione.

«Napoli merita una vetrina europea. L’EuroCup può essere un passaggio fondamentale verso l’Eurolega», ha dichiarato Rizzetta a Il Mattino, ribadendo anche il proprio interesse verso i futuri sviluppi della NBA Europe.

Infine, spazio al basket femminile. L’acquisizione di un titolo di A2 femminile rientra pienamente nella visione polisportiva del progetto e rappresenta un investimento che va oltre l’aspetto sportivo.

«Non sono arrivato a Napoli per una semplice operazione economica. Voglio costruire qualcosa di importante e duraturo per questa città», ha concluso Rizzetta nell’intervista concessa a Il Mattino.

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