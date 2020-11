Repubblica – Mertens centravanti, due ballottaggi per Gattuso

Napoli-Milan ultime notizie di formazione con Mertens centravanti. Lozano-Politano ed Elmas-Zielinski i ballottaggi di Gattuso.

Il Napoli gioca col Milan per tentare l’aggancio in vetta, ma Gattuso deve fare a meno di Osimhen e risolvere i due ballottaggi in attacco ed in mediana. Il tecnico calabrese deve fare a meno anche di Hysaj e Rrahmani e forse anche di Ospina, ritornato malconcio dalla trasferta con la Colombia. Insomma i problemi non mancano e si va verso un cambio di modulo, con Mertens al centro dell’attacco, come scrive Repubblica:

Osimhen non affretterà i tempi dopo l’infortunio alla spalla e Gattuso non ha dubbi: si affiderà al belga. Che ormai si sente a suo agio là davanti. L’interpretazione del ruolo è ovviamente strettamente personale: non ha il fisico per fare a sportellate con i difensori avversari (ci penserà poi Petagna, magari in corso d’opera) ma proverà a mettere in difficoltà la difesa rossonera con l’elastico che è un po’ il suo marchio di fabbrica. Viene incontro e crea spazio per i compagni ma è bravo anche ad allungare la retroguardia avversaria in profondità.

Per Gattuso, però, ci sono ancora due ballottaggi in vista di Napoli-Milan. Il tecnico deve scegliere tra Lozano e Politano in attacco per completare il tridente. Difficile fare questa scelta, dato che entrambi i giocatori stanno dando sempre il massimo quando sono in campo. Il messicano, però, è reduce dalle partite col Messico condite anche da un gol. Questo potrebbe dare qualche chance in più al calciatore italiano. Tra i ballottaggi di Gattuso c’è anche quello tra Elmas e Zielinski. I due centrocampisti, che hanno subito il contagio da coroanvirus nelle scorse settimane, si giocano un posto da titolare ma il macedone sembra avere maggiori chance di giocare dal primo minuto, dato che il polacco non sembra ancora nelle migliori condizioni fisiche.