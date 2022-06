Repubblica: “Juve in corsa per Koulibaly, la mossa del Napoli”

La Juventus vuole Kalidou Koulibaly e secondo Repubblica la possibilità è concreta ma il Napoli vuole il rinnovo. “I bianconeri sono in corsa per il centrale senegalese, per il quale il Napoli chiede 40 milioni di euro. Tuttavia il difensore non sarebbe propenso ad accettare la corte della Juventus, un debito di riconoscenza nei confronti della piazza partenopea“.

Nei giorni scorsi si è parlato molto della trattativa per Koulibaly alla Juve e pare che il giocatore non abbia mai aperto alla possibilità di vestire la maglia dei bianconeri. “Parallelamente il Napoli sta portando avanti la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023: le voci sulla Juventus e l’interesse del Barcellona, che vorrebbe rafforzare la difesa regalando a Xavi uno dei migliori centrali d’Europa, giocano a favore del calciatore e del suo agente Ramadani” scrive Repubblica. Spalletti ha chiesto espressamente che Koulibaly resti in azzurro. Se dovesse andare via Spalletti sarebbe molto sorpreso oltre che deluso. Koulibaly viene considerato uno dei pochi, forse l’unico, giocatore incedibile. Aurelio De Laurentiis vuole trattenere il giocatore e per il rinnovo di Koulibaly è pronto anche a fare qualche sacrificio economico, cosa che non si ripeterà per altri giocatori come ad esempio il rinnovo di Mertens.