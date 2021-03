REPUBBLICA- De Laurentiis ricompatta il Napoli. Il patron ammette gli errori e fa una richiesta

De Laurentiis è tornato vicino a Gattuso e ai giocatori del Napoli. Il presidente dei partenopei ha capito gli errori e ha compattato il gruppo.

Aurelio De Laurentiis prova a ricompattare il Napoli. Secondo il quotidiano la Repubblica il patron del Napoli ha fatto un blitz a cena nel ritiro degli azzurri e ha idealmente ricompattato il gruppo in vista del posticipo allo stadio Maradona contro il Bologna.

La sfida contro il Felsinei è una tappa cruciale per la rincorsa del Napoli al quarto posto della classifica. Il presidente, spiega la Repubblica, ha capito di aver lasciato masochisticamente sulla graticola Gattuso per sei settimane. De Laurentiis non ha messo un freno ai “rumors” che dal 24 gennaio hanno fatto traballare la panchina.

Si sono rivelati molto dannosi anche per il rendimento in campo dei giocatori: già alle prese con l’emergenza infortuni e con un tour de force (19 partite nel 2021) che nessun’altra squadra è stata costretta ad affrontare in Italia, tra Coppe e campionato.

LEGGI ANCHE – Napoli-Bologna, tutto sulla gara: Streaming, canale tv e probabili formazioni

Serviva sostegno e non indifferenza da parte della società, nel mezzo di un processo sommario equiparabile a una sparatatoria sulla Croce Rossa. Ma ormai il danno è fatto e ora c’è un solo modo per evitare che diventi irreparabile: fare finalmente quadrato, nel tentativo estremo di spegnere le fiamme.

PATTO CHAMPIONS

La tensione è esplosa di nuovo dopo il pareggio-beffa di mercoledì contro il Sassuolo e c’è stato bisogno di un chiarimento a Castel Volturno tra i giocatori, che ha riportato la calma nello spogliatoio.

Ma De Laurentiis ha preferito passare lo stesso la vigilia al fianco di Gattuso e della squadra. Contro il Bologna è una partita da vincere a tutti i costi.

Si tratta infatti della prima di 14 finali per il quarto posto, che gli azzurri (attualmente sesti in classifica) potranno affrontare se non altro con qualche freccia in più nel loro arco, adesso che l’emergenza sta finalmente concedendo almeno una tregua. In tribuna ci sarà anche De Laurentiis, che da una settimana è tornato vicino a Gattuso e giocatori. Il patron ha fatto una richiesta, un ultimo patto per la Champions.