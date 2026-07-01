1 Luglio 2026

Repubblica: “Comincia l’era Allegri. Firma e poi l’annuncio presentazione in città”

redazione 1 Luglio 2026
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L’attesa è finita e il Napoli si prepara ad aprire ufficialmente il nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. Come racconta la Repubblica Napoli, con l’inizio di luglio si apre una fase decisiva per il club azzurro. Aurelio De Laurentiis è atteso in città dopo una breve pausa a Capri e, da un momento all’altro, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore, libero di firmare dopo la risoluzione del contratto con il Milan.

Secondo la Repubblica Napoli, Allegri ha già definito da tempo il proprio accordo con il Napoli: un contratto di due anni con opzione per una terza stagione, fino al 30 giugno 2029. Il tecnico livornese è determinato a lasciarsi alle spalle l’ultima esperienza in rossonero e a rilanciarsi alla guida di una squadra chiamata a competere su tutti i fronti, dalla Serie A alla Coppa Italia fino alla Champions League.

Come evidenzia ancora la Repubblica Napoli, De Laurentiis starebbe valutando anche una presentazione ufficiale del nuovo allenatore davanti ai tifosi. Le date possibili sono il 9 o il 10 luglio, prima del raduno di Castel Volturno fissato per il 15 luglio e della partenza per il ritiro di Dimaro il 17 luglio. Un’altra ipotesi porta al 6 luglio, giorno della presentazione della maglia del centenario alla Stazione Marittima, evento che potrebbe trasformarsi nella prima grande festa della nuova stagione.

Nell’analisi de la Repubblica Napoli, il presidente è atteso da settimane decisive anche fuori dal campo. Oltre al mercato, restano aperti i dossier relativi al nuovo centro sportivo, allo stadio di proprietà e all’organizzazione degli eventi per celebrare il centenario del club, che culminerà il prossimo 1 agosto. Sul piano economico il Napoli ha superato il controllo UEFA relativo al rapporto tra costo della rosa e ricavi, evitando sanzioni grazie alle eccedenze registrate nei bilanci delle stagioni precedenti.

La strategia sul mercato, però, rimane invariata. Come sottolinea ancora la Repubblica Napoli, prima sarà necessario alleggerire la rosa e solo successivamente arriveranno i nuovi innesti. Il primo saluto è stato quello di Eljif Elmas, rientrato dal Lipsia ma non riscattato dal club tedesco, mentre altre situazioni restano aperte. Particolare attenzione è rivolta ai futuri di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ancora impegnati con il Belgio al Mondiale per Club e destinati a confrontarsi con Allegri e De Laurentiis soltanto al termine della competizione.

Anche Frank Anguissa resta tra i possibili partenti. La Repubblica Napoli spiega che il centrocampista camerunese non è considerato incedibile e potrebbe lasciare il club in presenza di un’offerta ritenuta adeguata. Lo stesso discorso vale per Lukaku, il cui futuro sarà valutato nelle prossime settimane. Intanto Allegri attende di iniziare il lavoro sul campo per costruire il Napoli del centenario, chiamato a confermarsi protagonista in Italia e a ritagliarsi un ruolo sempre più importante anche in Europa.

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