1 Luglio 2026

Gazzetta dello Sport: “Napoli, prima le cessioni: Lukaku, Anguissa e Olivera tra i possibili partenti”

redazione 1 Luglio 2026
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Il Napoli cambia strategia sul mercato e fissa una priorità ben precisa: prima vendere, poi acquistare. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, dopo due sessioni caratterizzate da investimenti importanti, Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna vogliono riequilibrare i conti senza rinunciare alla competitività della squadra che sarà affidata a Massimiliano Allegri.

Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il messaggio lanciato da Giovanni Manna è stato molto chiaro: il Napoli considera già completa la propria rosa e nuovi acquisti arriveranno soltanto in presenza di uscite. Anche Allegri, che attende soltanto l’annuncio ufficiale, è già al lavoro insieme alla dirigenza per individuare i reparti nei quali intervenire e quelli in cui valorizzare i calciatori già presenti in organico.

Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, tra i nomi destinati a far discutere c’è quello di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha ancora un anno di contratto con il Napoli e percepisce uno degli stipendi più elevati della rosa. Proprio per questo il club azzurro valuta una possibile cessione, con interessamenti provenienti dall’Arabia Saudita, dagli Stati Uniti e anche dall’Anderlecht. La valutazione fissata da De Laurentiis è di circa 10 milioni di euro.

Nell’analisi di Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, un altro profilo che potrebbe salutare è Vanja Milinkovic-Savic. Arrivato su richiesta di Antonio Conte, il portiere non rappresenterebbe una priorità per Allegri, orientato verso un estremo difensore più affidabile tra i pali. Per questo motivo il Napoli continua a seguire Guglielmo Vicario, mentre Milinkovic-Savic potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, dove gioca già il fratello Sergej.

Il mercato in uscita coinvolge anche Lorenzo Lucca. Come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’attaccante non ha convinto nella sua prima esperienza in azzurro e neppure durante il prestito al Nottingham Forest. Nonostante il recente riscatto dall’Udinese, costato complessivamente 35 milioni di euro, il suo futuro resta in bilico e sarà Massimiliano Allegri a valutarne definitivamente il ruolo nel nuovo progetto tecnico.

Tra i possibili sacrifici figura anche Frank Anguissa, ritenuto vicino alla conclusione della propria esperienza al Napoli. Il Besiktas ha manifestato interesse, ma De Laurentiis chiede almeno 15 milioni di euro per il centrocampista camerunese. La stessa valutazione riguarda Mathias Olivera, che potrebbe essere utilizzato anche come pedina di scambio in alcune trattative di mercato.

Come conclude Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, dalle cessioni dipenderanno anche i futuri acquisti. Il Napoli continua a seguire Mario Gila, Anan Khalaili e Nahuel Molina, mentre il nome di Alexander Sorloth resta tra le possibili opzioni per il ruolo di vice Hojlund. Sullo sfondo rimane anche il sogno Adrien Rabiot, operazione che potrà concretizzarsi soltanto in caso di partenza di Anguissa. La linea è tracciata: prima costruire il tesoretto, poi completare la rosa di Allegri.

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