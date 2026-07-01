Corriere dello Sport: “Manna deve vendere”

Il Napoli continua a lavorare sul mercato seguendo una linea ben precisa: prima alleggerire la rosa, poi affondare i colpi. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Anan Khalaili resta il primo obiettivo per rinforzare la fascia destra, ma il club azzurro dovrà prima completare alcune uscite prima di poter accelerare definitivamente.

Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, con il talento dell’Union Saint-Gilloise esiste già un’intesa totale sul piano personale. Il Napoli ha raggiunto un accordo con il giocatore per un contratto quinquennale e ha definito anche l’ingaggio. Il vero nodo resta la situazione della rosa, ancora troppo ampia, che impone alla dirigenza di completare alcune cessioni prima di procedere con nuovi acquisti.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Giovanni Manna considera Khalaili il profilo ideale per la corsia destra e lo segue da diversi mesi. Tuttavia, al momento il reparto è occupato da Giovanni Di Lorenzo e Pasquale Mazzocchi. Proprio quest’ultimo è tra i possibili partenti e la sua eventuale cessione potrebbe aprire definitivamente le porte all’arrivo dell’esterno israeliano. Nel frattempo il Napoli continuerà a mantenere vivi i contatti con l’Union Saint-Gilloise, pur dovendo fare i conti con la concorrenza dell’Inter.

Nell’analisi di Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, la distanza economica tra i due club rimane significativa. Il Napoli è arrivato a mettere sul tavolo circa 15 milioni di euro, mentre la società belga continua a chiedere una cifra sensibilmente più alta, anche perché dovrà riconoscere il 15% dell’incasso al Maccabi Haifa, club nel quale Khalaili è cresciuto. Il giocatore, però, continua a spingere per il trasferimento in azzurro, attratto dalla possibilità di giocare al Maradona e disputare la Champions League.

Qualora l’operazione dovesse complicarsi, il Napoli ha già individuato le alternative. Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, restano monitorati Dodô della Fiorentina, valutato intorno ai 15 milioni di euro e in scadenza nel 2027, e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, giovane esterno inglese molto apprezzato da Giovanni Manna. Nei dialoghi con il club ligure potrebbe rientrare anche Jens Cajuste, rientrato dal prestito all’Ipswich.

Il mercato azzurro resta comunque legato anche alle altre trattative aperte. Mario Gila continua ad aspettare il Napoli dopo aver trovato un accordo fino al 2031, ma la Lazio non abbassa le proprie richieste e l’Atalanta è pronta a inserirsi con un’offerta importante. Sullo sfondo restano anche i dossier legati ai portieri Matej Kovar e Guglielmo Vicario, entrambi subordinati all’eventuale cessione di Vanja Milinkovic-Savic, mentre il possibile assalto a Richard Rios dipenderà direttamente dal futuro di Frank Anguissa. La strategia del Napoli resta chiara: prima sfoltire l’organico, poi completare i rinforzi.