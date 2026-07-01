Corriere dello Sport: “Inter, Khalaili resta il primo obiettivo: il Napoli rallenta, ma sale il prezzo”

L’Inter continua a seguire con grande attenzione Anan Khalaili per rinforzare la corsia destra, ma la trattativa si presenta sempre più complessa. Come racconta Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, la concorrenza del Napoli non rappresenta al momento il principale ostacolo per i nerazzurri. A complicare i piani è soprattutto l’Union Saint-Gilloise, che ha deciso di aumentare la valutazione dell’esterno israeliano da 25 a 30 milioni di euro.

Secondo Pietro Guadagno del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe rallentato la propria offensiva, mentre l’Inter non ha ancora formulato un’offerta ufficiale al club belga. La dirigenza nerazzurra ha però già avviato i contatti con l’entourage del calciatore, manifestando il proprio interesse e lavorando per trovare un’intesa in vista di un’eventuale trattativa.

Come evidenzia ancora Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, Khalaili rappresenta oggi il principale candidato per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Il ventunenne israeliano, che compirà 22 anni il prossimo 3 settembre, arriva da una stagione molto positiva con l’Union Saint-Gilloise, nella quale ha collezionato 52 presenze, 6 gol e 6 assist, disputando inoltre 8 partite in Champions League e vantando già 16 presenze con la Nazionale israeliana. Numeri che ne confermano il potenziale, pur lasciando qualche interrogativo sul necessario periodo di adattamento alla Serie A.

Nell’analisi di Pietro Guadagno del Corriere dello Sport, proprio l’aumento delle richieste economiche dell’Union Saint-Gilloise rappresenta il principale motivo di riflessione in casa Inter. Il club milanese considera eccessiva la nuova valutazione e conta anche sulla volontà dello stesso Khalaili, desideroso di trasferirsi in Italia, per favorire una trattativa a cifre più contenute. A incidere sul prezzo è anche la clausola che prevede il versamento del 15% dell’incasso al Maccabi Tel Aviv, società nella quale il giocatore è cresciuto.

Parallelamente, l’Inter continua comunque a monitorare diverse alternative. Come sottolinea ancora Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, nella lista dei dirigenti nerazzurri figurano anche Dan Ndoye, già protagonista in Serie A con il Bologna e oggi al Nottingham Forest, oltre a Belghali del Verona e Kayode del Brentford. Più defilate, invece, le piste che portano ad Andrea Cambiaso e Norton-Cuffy, considerate al momento meno concrete.