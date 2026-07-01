1 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Ecco il Napoli di Max”

redazione 1 Luglio 2026
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Il nuovo corso del Napoli è ormai pronto a partire. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, manca soltanto l’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis per dare il via all’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Dopo aver risolto il contratto con il Milan, il tecnico livornese ha già firmato un accordo triennale fino al 2029 ed è al lavoro per pianificare la nuova stagione.

Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, Allegri non vuole perdere tempo. Archiviata l’esperienza al Milan, il nuovo allenatore del Napoli è già concentrato sull’organizzazione del ritiro estivo, sulla costruzione della rosa e sulla valutazione dei numerosi calciatori rientrati dai prestiti. Il tecnico aveva già dato la propria disponibilità a De Laurentiis nel 2025, ma allora la permanenza di Antonio Conte cambiò gli scenari. Stavolta, invece, il matrimonio è destinato a concretizzarsi.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri rientrerà nei prossimi giorni dalla Sardegna e raggiungerà Napoli per iniziare ufficialmente il lavoro insieme al proprio staff. I test fisici e atletici sono in programma a metà luglio a Castel Volturno, mentre il ritiro di Dimaro Folgarida si svolgerà dal 17 al 27 luglio. Successivamente la squadra si trasferirà a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto per completare la preparazione estiva. In parallelo la società sta organizzando anche la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico.

Nell’analisi di Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno già lavorando fianco a fianco sulle strategie di mercato e sugli aspetti tattici. Il tecnico starebbe valutando il ritorno alla difesa a quattro, pur riservandosi le decisioni definitive dopo aver iniziato il lavoro sul campo con la squadra.

Le certezze dalle quali ripartirà il nuovo allenatore sono già ben individuate. Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne e Scott McTominay rappresenteranno l’ossatura del nuovo Napoli. Grande fiducia anche nei confronti di Alisson e Rasmus Hojlund, riscattati rispettivamente da Sporting e Manchester United, con l’attaccante danese considerato da Allegri il centravanti ideale per il proprio sistema di gioco. Sullo sfondo resta anche la situazione di Romelu Lukaku, nei confronti del quale il tecnico ha sempre espresso grande stima.

L’obiettivo fissato da Aurelio De Laurentiis resta chiaro: mantenere il Napoli competitivo ai vertici della Serie A e compiere un deciso salto di qualità anche in Champions League. Nell’anno del centenario il club azzurro vuole aprire un nuovo ciclo vincente, affidandosi all’esperienza e al carisma di Massimiliano Allegri.

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