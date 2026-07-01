1 Luglio 2026

Nuovi treni Vesuviana: 46 mezzi più sicuri, comodi e tecnologici in arrivo.

Anna Gaia Cavallo 1 Luglio 2026
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Nuovo Treno per la Vesuviana di Napoli: Un Passo Verso la Modernizzazione

La Circumvesuviana di Napoli sta per affrontare un’importante trasformazione con l’arrivo del primo nuovo treno, pronto a rivoluzionare il servizio di trasporto. L’EAV, l’ente di gestione della rete, ha ufficializzato il grande traguardo condividendo la notizia dell’approvazione dell’AMIS (Autorizzazione di Messa in Servizio) per il primo convoglio prodotto dalla Stadler.

Questa notizia è stata accolta con entusiasmo, segnando la conclusione di un progetto ambizioso che ha richiesto circa 20 mesi di intensi lavori e collaborazione tra le aziende coinvolte. Si tratta di un risultato che il rappresentante dell’EAV ha definito “storico”, sottolineando l’importanza di tale innovazione non solo per il trasporto locale, ma anche per migliorare l’intera esperienza del pendolarismo nella regione.

Secondo quanto dichiarato dall’EAV, il nuovo treno è stato progettato specificamente per le peculiarità della linea Circumvesuviana. Esso si distingue per le sue caratteristiche moderne, rendendolo compatibile con il sistema di segnalamento attuale e con il più avanzato ETCS (European Train Control System), attualmente in fase di implementazione da parte di ALSTOM.

Un Futuro Luminoso per il Trasporto Pubblico

Nelle ultime notizie, è stato confermato che il dodicesimo treno è già stato consegnato a Napoli. Inizialmente, l’ostacolo maggiore era rappresentato dall’ottenimento dell’AMIS per il primo treno, ma ora che questo passaggio è stato superato, l’EAV ha riferito che il resto del processo sarà più semplice e veloce. Entro la fine di dicembre, tutti e dodici i treni saranno in esercizio.

Il piano dell’EAV prevede che entro il 2027 la flotta della Circumvesuviana raggiunga un totale di 46 treni modernizzati. Questo passo è fondamentale per affrontare le sfide ingegneristiche legate al rinnovo del materiale rotabile, considerando le difficoltà storiche legate allo scartamento ridotto di 950 mm. L’obiettivo è innalzare gli standard di sicurezza, comfort e digitalizzazione ai livelli più alti di quello che è attualmente offerto in Europa.

È importante sottolineare che questo progetto si inserisce nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli stimoli economici provenienti da questo piano stanno contribuendo a garantire che il servizio di trasporto pubblico possa non solo soddisfare le esigenze attuali, ma anche porsi come un modello di eccellenza per il futuro.

Un grande ringraziamento è stato espresso da EAV verso ANSFISA e i vari lavoratori e imprese che hanno collaborato a questo progetto, tra cui Stadler, CERTIFER, Hitachi e RINA. La sinergia tra i vari attori ha permesso di rendere possibile questo ambizioso obiettivo.

Impatti Positivi per i Pendolari e l’Ambiente

L’introduzione dei nuovi treni rappresenta una grande opportunità per i pendolari. La modernizzazione della flotta non solo migliorerà l’efficienza del servizio, riducendo i tempi di attesa e aumentando la capacità di trasporto, ma contribuirà anche a un impatto ambientale positivo grazie alla maggiore efficienza energetica dei nuovi convogli.

È fondamentale che la popolazione locale possa beneficiare di un servizio di trasporto più affidabile e confortevole. Aumentare la qualità del servizio offerto è essenziale per incentivare l’uso del trasporto pubblico, contribuendo così a ridurre il traffico veicolare e le emissioni di CO2. Questo è particolarmente rilevante in un’area turistica come quella del Vesuvio, dove il trasporto sostenibile è diventato una priorità.

Con l’arrivo di questi nuovi treni, la Circumvesuviana non solo si prepara a soddisfare le necessità quotidiane dei cittadini, ma punta anche a diventare un esempio di innovazione e sostenibilità nel settore del trasporto pubblico.

In conclusione, l’avvento della nuova flotta di treni non rappresenta solo un miglioramento logistico, ma è anche un passo cruciale verso un futuro del trasporto più sostenibile e un investimento nel benessere delle comunità locali.

Fonti ufficiali:

  • EAV – Ente Autonomo Volturno
  • Stadler
  • Alstom
  • PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

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