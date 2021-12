Plusvalenze Juve, Arribane: “Pretendiamo rispetto”

Maurizio Arrivabene parla del caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus, il manager bianconero: “Pretendiamo rispetto“. Al momento la Juventus vede i vertici della società indagati, a cui si aggiunge anche l’ex direttore sportivo Fabio Paratici, ora al Tottenham. L’indagine della procura di Torino si sta focalizzando principalmente su 42 operazioni di mercato, che pare abbiano prodotto plusvalenze non proprio regolari. Al momento l’indagine è ancora in corso e lo stesso Arrivabene è stato ascoltato dalla procura: “Sono stato sentito come persona informata sui fatti e quanto detto è coperto da segreto istruttorio” ha detto il manager.

Arrivabene sulle plusvalenze Juve a Sky ha aggiunto: “Voglio precisa che la Juventus è una società quotata in borsa, quindi siamo soggetti a controlli molto rigidi. Tutto quello che dovevamo dire lo abbiamo già detto attraverso un comunicato stampa. Noi continuiamo a collaborare attivamente con le autorità“. Arrivabene però chiede anche “rispetto. Non vogliamo processi mediatici, non mi piacciono, bisogna basarsi solo ed esclusivamente sui fatti”.

Intanto anche Report ha ha fatto una serie di inchiesta sul mondo delle plusvalenze nel calcio italiano, tirando dentro anche qualche altra società, anche se non ci sono indagini giudiziarie in corso. Un giornalista di Report, però, ha denunciato minacce dal mondo dei tifosi juventini dopo la essa in onda dei servizi.