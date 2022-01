Pistocchi: “Napoli super, visto il possesso palla?”

Napoli-Sampdoria finisce 1-0, con gli azzurri che hanno avuto il 69% di possesso palla. Partita decisa dal gol di Petagna. Ancora una volta domina la partita, ma questa volta la squadra di Spalletti riesce a portare a casa anche il risultato. La vittoria con la Sampdoria, fa sfatare anche il tabù Maradona a Luciano Spalletti che dopo tre sconfitte consecutive in casa riesce a portare a casa i tre punti. Una vittoria fondamentale per la lotta Champions League, anche perché il Napoli ha risposto alla Sampdoria che ha dominato contro l’Udinese.

Napoli-Sampdoria: il commento di Pistocchi

“Napoli-Sampdoria 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona. Petagna segna e gioca una buona partita, ma tutto il Napoli si conferma ottima squadra, qualità e organizzazione, anche senza i suoi top player” questo il tweet del giornalista Maurizio Pistocchi. I dati parlano chiaro, il Napoli ha dominato la partita con la Sampdoria, così come aveva fatto a larghi tratti durante il match con la Juventus, nonostante le contestazioni di qualche tifoso-giornalista juventino. Con i tre punti gli azzurri possono affrontare meglio le prossime sfide, sperando di recuperare anche qualche calciatore. È di oggi la notizia che Osimhen è negativo al Covid 19, sicuramente importantissima per il gruppo e per Luciano Spalletti. L’importanza del nigeriano è stata ammessa anche da Petagna, che con un suo gol magnifico, ha dato la vittoria agli azzurri con la Sampdoria.