Petagna: “Osimhen è il nostro bomber, quando non giochi perdi certezze”

Andrea Petagna parla al termine del match Napoli-Sampdoria, vinto dalla squadra di Spalletti proprio grazie ad un gol dell’ex Spal. L’attaccante del Napoli ai microfoni di Dazn al termine del match ha detto: “Sono molto contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria, oggi era troppo importante vincere e ci siamo riusciti. Il gol è stato molto bello, ma ripeto, l’importante era vincere la partita. Purtroppo quando non giochi molto perdi certezze“.

Napoli-Sampdoria: le parole di Petagna

Andrea Petagna al termine del match con la Sampdoria ha commentato anche il suo bellissimo gol: “È stato un gesto istintivo, qualcuno mi ha detto anche che sono stato un po’ ridicolo (dire ndr)“. Ma l’attaccante del Napoli fa gruppo e pensa anche al ritorno di Osimhen: “Adesso rientra ed è un bene, lui è il nostro bomber. Io sono sempre pronto a dare il mio contributo come tutti gli altri. Mertens? Un campione“. Mentre su Insigne ha detto: “Lui è il nostro capitano ed ha fatto una scelta di vita, sono contento per lui. È importantissimo per noi e so che ci darà un grande contributo fine stagione, noi vogliamo andare in Champions League e sicuramente il suo aiuto sarà molto prezioso“.