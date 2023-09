Pistocchi: “Date tempo a Garcia. ADL si è sopravvalutato”

Maurizio Pistocchi invita a dare ancora fiducia a Garcia, ma avverte che il Napoli sta perdendo identità e sembra confuso.

CALCIO NAPOLI. Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per analizzare il momento del Napoli di Rudi Garcia. Secondo Pistocchi bisogna dare tempo al tecnico francese, ma non troppo. Finora le sue idee sono parse confuse e la squadra sta perdendo identità.

“Dopo sole 4 giornate sarebbe sbagliato contestare eccessivamente l’allenatore, ma sono perplesso perché ho visto molte incertezze offensive” – spiega Pistocchi. Il Napoli ha una rosa da scudetto, ma al momento sembra smarrita.

I gol subiti sono la fotocopia di disattenzioni già viste, come col Genoa. L’atteggiamento non è stato di una squadra padrona del gioco. Contro il Braga il primo tempo positivo, nella ripresa invece scelte discutibili come la difesa a 5.

“Il Napoli sta perdendo i suoi concetti partita dopo partita” – avverte Pistocchi. La fiducia a Garcia non manca, ma urge ritrovare un’identità di gioco chiara.

“De Laurentiis sull’onda dello scudetto ha pensato di poter essere presidente, direttore sportivo e allenatore. Mi sa che si è leggermente sopravvalutato“. Ha concluso Pistocchi.