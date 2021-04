Pio e Amedeo parlano di Insigne e Gattuso. Felicissima Sera, lo show Pio e Amedeo forti ha ottenuto uno strepitoso successo. Nelle prime due serate, con più di 4 milioni di telespettatori, io due ex Emigratis si confermano i signori della TV. Ormai la comicità del duo foggiano fatta di battute irriverenti, politically incorrect e di spiccata bravura ha conquistato proprio tutti tanto da riuscire a battere, lo scorso venerdì, la concorrenza di Rai 1 che ha proposto Top Dieci, condotto da Carlo Conti.

Pio e Amedeo su Insigne e Gattuso

Pio e Amedeo ai microfoni della Gazzetta dello sport, hanno parlato del successo del programma svelando anche due curiosi retroscena su Insigne e Gattuso:

“Lorenzo Insigne ha un posto privilegiato perché ci consiglia tutti i neomelodici napoletani: Da Alessio e Nico Desideri passando per Gianni Celeste. Poi Immobile, Quagliarella, Donnarumma. Tutti cervelloni come noi…”.

Pio e Amedeo hanno poi aggiunto: ” Con Gattuso, ci fu una polemica per dei cori che gli facemmo in Foggia-Pisa. Lui allenava il Pisa. Non la prese bene, ma se ci vedessimo ci abbracceremmo. E’ ruspante, come noi.

Antonio Conte nel privato è simpatico. Ha una vena comica. Ronaldo è molto forte, ma sembra costruito in laboratorio. Sembra che pensi solo ai c…. suoi”.

Felicissima Sera ospiti ultima puntata

Andrà in onda venerdì 30 aprile la terza ed ultima puntata di Felicissima Sera, show di Canale 5, condotto dal duo comico foggiano Pio e Amedeo. Spettacolo, musica, emozioni ma soprattutto tante buone risate e una ventata di freschezza per la prima serata del venerdì sera di Canale 5. Ma Nell’ultima puntata di Pio e Amedeo non vedremo Insigne e Gattuso sul palco di Felicissima sera. Sotto le grinfie di Pio e Amedeo ci saranno Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli ed Eros Ramazzotti. Inoltre ci sarà Francesco Pannofino, a commentare il momento “Emigratis”, con la discoteca e ci saranno infine i nuovi ospiti della musica neomelodica.

Felicissima Sera streaming: orario e dove rivedere le puntate

Dove vedere la terza ed ultima puntata di Felicissima sera in diretta tv e live streaming? Lo show di Pio e Amedeo va in onda venerdì sera in chiaro alle ore 21,45 su Canale 5 ma potrà essere seguito in streaming anche su Mediaset Play ma la puntata o le puntate sono visibili anche on-demand. Sul portale Mediaset sono disponibili anche tanti video dei momenti più divertenti, delle prove dello spettacolo e il backstage.

Inoltre è possibile seguire e commentare sui profili social come Facebook, Instagram e Twitter di Felicissima Sera con l’hashtag ufficiale #FelicissimaSera.