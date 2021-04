Retroscena di mercato: Quagliarella era vicinissimo al ritorno al Napoli

Fabio Quagliarella fu vicinissimo al ritorno al Napoli, maglia che ha indossato per una sola stagione e con più di qualche rimpianto.

Napoli e Quagliarella è un amore che si è concretizzato per pochissimo tempo, appena una stagione poi vicende personali del calciatore lo hanno portato via dalla sua squadra del cuore. Ma l’attaccante di Castellammare di Stabia non ha mai dimenticato le sue origini e la maglia azzurra. Ha continuato a fare gol con qualsiasi casacca, ma quella azzurra gli è rimasta sempre nel cuore. Per Quagliarella ci poteva essere un clamoroso ritorno al Napoli quando sulla panchina azzurra c’era Ancelotti. Secondo Corriere dello Sport si erano creati i presupposti per un rientro in azzurro di Quagliarella che avrebbe potuto indossare di nuovo la maglia dei partenopei.

Alla fine però non si fece niente. Quagliarella al Napoli sarebbe venuto a fare una sorta di attaccante di scorta, mentre alla Sampdoria aveva la sicurezza di essere titolare. Così l’affare non non si è concretizzato e Quagliarella ha continuato a segnare con la maglia della Sampdoria. Una carriera estremamente prolifica quella dell’attaccante di Castellammare che ancora oggi a 38 anni continua ad essere un vero bomber, in grado di segnare sempre ed a chiunque.