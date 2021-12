Pedullà: “Manolas, l’Olympiacos a gennaio ci riprova”. Il Napoli prepara tre colpi

Secondo Alfredo Pedullà L’Olympiacos a gennaio tenterà l’assalto a Manolas. Il centrale greco vorrebbe tornare in patria.

Alfredo Pedullà, rivela un retroscena di mercato su Manolas. L’esperto delle reti esperto Sportitalia, attraverso il suo sito ufficiale ha rivelato un retroscena di mercato sul centrale del Napoli che oggi è volato in Gregia per motivi personali:

“In giornata è uscita l’indiscrezione secondo la quale Kostas Manolas è stato fermato e multato all’aeroporto di Capodichino prima della sua partenza per la Grecia perché trasportava oltre 20 mila euro in contanti”.

“Le cose però non sono andate effettivamente in questo modo e la cifra era al di sotto della soglia limite. Lo stesso Napoli ha voluto far chiarezza sul perché del viaggio del difensore nel report odierno: “Manolas in permesso in Grecia per motivi personali”.

“Il suo futuro resta comunque in bilico: l’Olympiakos ci aveva provato in estate e ci riproverà sicuramente anche a gennaio”. Ha spiegato l’esperto di mercato attraverso il suo portale ufficiale dedicato al mercato

IL NAPOLI PREPARA TRE COLPI DI MERCATO

Il Napoli difficilmente si muoverà sul mercato di Gennaio, anche se la situazione infortuni implica più di una riflessione. In estate Emerson Palmieri è stato perso per 500mila euro e oggi servirebbe come il pane. Giuntoli, secondo alcune fonti molto vicine alla società starebbe già pianificando la campagna acquisti, per la prossima estate, non è da escludere anche qualche colpo a sorpresa durante le trattative di gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da radio mercato, il Napoli monitora tre giocatori per la prossima estate di mercato: un difensore centrale, un terzino ed un esterno d’attacco. Con molta probabilità, Kostas Manolas dirà addio agli azzurri. Il nome più quotato in orbita Napoli per sostituire Manolas è Udokahi dell’Augusta, anche se è reduce da un infortunio ed in questo momento è alle prese con il Covid. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe virare su Geison Bremer per sostituirlo.