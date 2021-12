“Manolas in Grecia”, il comunicato ufficiale del Napoli

Kostas Manolas si trova in Grecia, l’ufficialità è stata data dai canali ufficiali del Napoli che precisano: “Via per motivi personali“. In giornata è esplosa la questione legata a Manolas, che secondo alcuni media è stato fermato all’aeroporto ci Capodichino con una quantità di denaro contante superiore al consentivo. Per Manolas si è parlato anche di una multa, anche se poi nel corso delle ore questo particolare ha perso di fondamento, ma non è stato del tutto smentito. Il Napoli attraverso i canali ufficiali ha chiarito: “Kostas Manolas è in Grecia. In permesso per motivi personali“. Questa l’unica informazione rilasciata dal Napoli, anche perché su eventuali questioni personali, non deve essere la società azzurra a dare informazioni.

In ogni caso Manolas non giocherà la sfida di domenica sera tra Milan e Napoli. Sicuramente un’altra pessima notizia per il tecnico azzurro che perde un altro difensore centrale, oltre a Kalidou Koulibaly, fuori per infortunio. Intanto per Manolas si continua a parlare di calciomercato, con un ritorno in Grecia all’Olympiakos, con il Napoli che sta già cercando un sostituto.