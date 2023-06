Pedullà: “Osimhen nel mirino del PSG, offerta da oltre 130 milioni, il nigeriano non ha ancora rinnovato. Occhio alla Premier”

Il Paris Saint-Germain è pronto a fare un’offerta per Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Ma il giocatore nigeriano potrebbe avere la Premier League nel suo futuro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il futuro di Victor Osimhen, attaccante stellare del Napoli, è al centro di un crescente interesse nel mondo del calcio. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, il Paris Saint-Germain (PSG) sta considerando un’offerta da 130 milioni di euro più bonus per il giocatore nigeriano.

Nonostante le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha espresso la volontà di mantenere Osimhen, il contratto del giocatore non è ancora stato rinnovato. Questo ha aperto la porta a potenziali offerte da altri club, con il PSG in pole position.

Tuttavia, non è tutto così semplice. Osimhen, infatti, sembra avere un debole per la Premier League. Sia il Chelsea che il Manchester United hanno mostrato interesse per l’attaccante, rendendo la situazione ancora più complessa.

Il PSG, tuttavia, ha le sue ragioni per cercare di assicurarsi Osimhen. Con la partenza di Lionel Messi e la posizione incerta di Neymar, il club francese ha bisogno di nuovi talenti per mantenere la sua posizione di leader nel calcio europeo. L’arrivo di Osimhen potrebbe essere un modo per il PSG di affrontare queste sfide.

PSG, PRONTI 130 MILIONI PER OSIMHEN

Inoltre, Luis Campos, direttore sportivo del PSG, è un grande ammiratore di Osimhen. Con l’approvazione della proprietà del club, Campos potrebbe presentare un’offerta di 120-130 milioni di euro più una ventina di bonus, avvicinandosi ai 140-150 milioni richiesti dal Napoli.

Osimhen, se dovesse accettare l’offerta del PSG, potrebbe aspettarsi un ingaggio in doppia cifra, da 10 milioni di euro in su. Tuttavia, con il suo interesse per la Premier League, il futuro di Osimhen rimane incerto.

Mentre il Napoli di Garcia si prepara per la prossima stagione, gli occhi di tutti saranno puntati su Osimhen e sulle decisioni che prenderà riguardo al suo futuro. Che si tratti del PSG, del Chelsea, del Manchester United o del rinnovo con il club di De Laurentiis, una cosa è certa: Osimhen è un giocatore molto richiesto e il suo futuro sarà al centro dell’attenzione nei prossimi mesi.