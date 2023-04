Osimhen da pelle d’oca: “Cari napoletani, adesso tocca a voi”

Victor Osimhen manda un messaggio da pelle d’oca: “Cari napoletani, avete aspettato abbastanza, adesso tocca a voi”

Il trionfo nel fortino della Juventus, la rivale di sempre, toglie anche il velo di temporeggiamento da parte dei calciatori. Se i tifosi già da tempo avevano manifestato il proprio entusiasmo, in virtù dei tanti punti di distacco, la squadra aveva sempre mantenuto un certo aplomb. Di certo ha contribuito anche il doppio appuntamento con il Milan nei quarti di finale di Champions League, che non ha permesso di esaltarsi troppo e guardare partita dopo partita.

Bellissimo messaggio di Victor Osimhen per i tifosi del Napoli

Invece con il goal di Giacomo Raspadori, arrivato al 93′, ha fatto saltare il banco ed ha spinto circa 10mila tifosi a dirigersi verso Capodichino per festeggiare insieme alla squadra. Victor Osimhen è tra i calciatori più felici per il successo del Napoli e lo ha confermato con un messaggio scritto sul profilo ufficiale Twitter: “Cari napoletani, avete aspettato abbastanza! Adesso tocca a voi”. Endorsement del bomber nigeriano per un popolo intero che aspetta lo Scudetto da oltre 33 anni ed è pronta a dare vita ai festeggiamenti. Agli azzurri basterà battere la Salernitana nella prossima giornata e sperare che la Lazio di Sarri non vincere a San Siro con l’Inter.