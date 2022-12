Orsi: “Napoli, a gennaio si decide il campionato. Raspadori? vi ricordate cosa fece Spalletti con Perrotta”

Fernando Orsi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa scudetto in serie A soffermandosi sul Napoli capolista.

L’ex portiere Fernando Orsi ha commentato la volata scudetto in serie A, l’ex calciatore in particolare si è soffermato sul Napoli di Luciano Spalletti:

“Sono due giorni strazianti, ieri al funerale di Sinisa ed oggi a quello di Sconcerti. Il Napoli ha un calendario difficile con Roma, Inter e Juve, si deciderà il campionato a gennaio, ma gli azzurri partono da un grande vantaggio su tutte le inseguitrici. Due mesi di stop sono un’incognita anche per le altre squadre, non solo per il Napoli. Spalletti ha lavorato con più giocatori e questo può essere un vantaggio. Il Napoli può gestire anche le piccole crisi.

Il Napoli lo abbiamo visto come approccia a queste partite, è la squadra più forte. Deve succedere una tragedia per far sì che il Napoli cada, se passa gennaio ci siamo”

Fernando Orsi nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Raspadori mezz’ala? Spalletti si inventò Perrotta dietro la punta e fece tantissimi gol. Credo che giocherà Zielinski, ma Jack è una grande alternativa.

Raspadori è intelligente, i giocatori così sanno subito la posizione, ha giocato in tanti ruoli e Spalletti lo ha capito.

Spalletti ha battuto due o tre tabú, uno su tutti: quello dei giocatori che si devono adattare quando vengono da fuori e basti vedere Kim, Kvaratskhelia e Olivera. Il Napoli vuole vincere tutte le partite e si è creato una mentalità vincente da solo.

Meret ha dimostrato di avere tanta personalità, si è preso il ruolo nonostante a Napoli lo avessero dato via. È stato uno degli uomini più importanti di questo inizio di stagione, gli mancava soltanto un po’ di fiducia.”