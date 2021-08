Il rinnovo di Lorenzo Insigne tiene il Napoli in apprensione. Il futuro del capitano resta un argomento caldo, caldissimo. Il contratto di Lorenzo Insigne scadrà tra dieci mesi e ancora non c’è traccia di rinnovo o cessione. Il futuro è ancora tutto da scrivere intanto a Castel Di Sangro Insigne è finalmente a disposizione di Luciano Spalletti. Il capitano ha svolto anche il primo allenamento agli ordini del tecnico di Certaldo.

L’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno sul rinnovo di Lorenzo Insigne scrive: ”

“La cifra che Lorenzo Insigne ha in mente (almeno un milione in più rispetto all’ingaggio attuale di 4,5) non è contemplata dal Napoli. Per ora non c’è una proposta ufficiale ed il capitano azzurro può restare col contratto in scadenza. C’è un solo verbo da rispettare quest’estate: risparmiare. Dal lato del calciatore, l’esempio del connazionale e amico Donnarumma (non ha rinnovato con il Milan e ha trovato sulla strada il più “ricco” Psg) gli dà fiducia e soprattutto consiglia anche a lui di non avere fretta, ma un’offerta per lui ancora non c’è e – si legge – con la sua città, la sua squadra del cuore e anche con la famiglia ben radicata a Napoli”.

DE LAURENTIIS-INSIGNE

De Laurentiis è arrivato a Castel di Sangro, l’incontro con Insigne si farà prestissimo, i due parleranno del futuro. Potrebbero incrociarsi in tempi brevi già all’Aqua Montis Resort & Spa, l’hotel dove alloggia il Napoli in questo periodo di ritiro a Castel di Sangro. Dalla sua, Insigne vuole rinnovare, la volontà è quella di restare a Napoli, è felice di indossare ancora la maglia azzurra. C’è però un grande Europeo alle spalle che lo spinge inevitabilmente ad aumentare le sue pretese. Un aumento di ingaggio che passerebbe dai quasi 5 milioni di euro attuali percepiti ad almeno 6 stagionali. Il Napoli, però, ha chiaramente bisogno di abbattere i costi, ridurre il tetto ingaggi e De Laurentiis sarebbe pronto a chiedere al capitano napoletano una riduzione di stipendio. In sostanza, però, il club non ha mai offerto nulla sul piatto, quindi un’offerta ufficiale non è arrivata.

L’AGENTE DI INSIGNE A CASTEL DI SANGRO

Non è da escludere che il Napoli riesca ad ottenere una riduzione dell’ingaggio ma accordandosi sulla gestione autonoma dei diritti d’immagine in favore del giocatore. Settimana prossima a Castel di Sangro dovrebbe arrivare Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. I rapporti con De Laurentiis non sono dei migliori, dato che il presidente del Napoli non ha mandato giù una recente storia social in cui l’agente sembrava criticare il patron azzurro, ma lo stesso Pisacane ha smentito dichiarando di aver semplicemente ricondiviso un’immagine di un tifoso per errore. De Laurentiis vuole il faccia a faccia diretto con Insigne. Dopodiché, probabilmente, toccherà al procuratore che discuterà con Giuntoli.

TIFOSI DEL NAPOLI DIVISI

La maggior parte dei tifosi del Napoli è dalla parte del capitano. Ne è stato riconosciuto ancor di più il valore dopo quest’annata in cui ha superato il suo record personale, mettendo a segno 19 gol in campionato. E dopo aver vinto l’Europeo con l’Italia in cui è emerso il suo famoso “tiro a giro” contro il Belgio. I napoletani chiedono a gran voce il rinnovo, anche se una minima parte vuole che venga fatto un passo in avanti da parte sua, un atto d’amore di Insigne. Non dipenderà solo da lui e potrebbe non risultare decisivo il confronto ravvicinato. Prende quota l’ipotesi di iniziare la nuova stagione con il contratto in scadenza arrivando nel 2022 con la situazione ancora in sospeso.