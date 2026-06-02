2 Giugno 2026

Nottingham Forest avvia trattative per Ziolkowski con un’offerta iniziale di 15 milioni di euro.

redazione 2 Giugno 2026
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Interesse di Nottingham Forest per Jan Ziolkowski

La squadra del Nottingham Forest ha messo nel mirino Jan Ziolkowski, difensore 20enne dell’AS Roma. Secondo report circolanti, il club inglese avrebbe presentato un’offerta di €15 milioni per il giovane talento polacco. Tuttavia, la richiesta da parte della Roma si attesta almeno sui €20 milioni per il giocatore, il quale ha già esordito tre volte con la propria nazionale.

Fonti come Sport Mediaset e Retesport hanno confermato l’approccio del Nottingham, segnalando che l’offerta iniziale include dei bonus, ma è considerata insufficiente per uno dei prospetti più promettenti del calcio polacco. Nonostante la giovane età, Ziolkowski ha dimostrato di avere del potenziale, ma ha anche vissuto momenti difficili nel suo percorso professionale.

Roma ha acquisito Ziolkowski la scorsa estate pagando €6.6 milioni al Legia Varsavia, oltre a una percentuale del 10% sul futuro trasferimento. I dirigenti giallorossi credono nel potenziale del giovane difensore, ma la sua difficoltà nel trovare la continuità lo ha portato a essere messo sotto osservazione da altri club, tra cui Newcastle United e West Ham.

Il percorso di Ziolkowski all’AS Roma

Nonostante l’investimento di Roma, il periodo di Ziolkowski nel club non è stato tutto roseo. Ha accumulato solo 23 presenze complessive, trovando la rete in un’occasione. Il suo debutto da titolare, però, è stato segnato da una clamorosa esclusione: dopo soli 30 minuti è stato sostituito in una partita di Europa League contro il Viktoria Plzen, che ha lasciato il segno sulla sua autostima. A seguito di quell’episodio, non è riuscito a riscattarsi e ha collezionato solo otto presenze da titolare.

La situazione attuale di Ziolkowski suggerisce la necessità di un’opportunità per rilanciarsi. Con l’interesse dimostrato da Nottingham Forest, il giovane polacco potrebbe trovare un ambiente più favorevole per esprimere al meglio il suo talento. Si parla di un’offerta non soddisfacente per il club romano, ma la situazione potrebbe cambiare, soprattutto se si considera che il calciomercato è ancora aperto e diverse squadre si stanno muovendo per rinforzare il proprio organico.

La Roma ha investito su Ziolkowski nella convinzione di poterlo trasformare in un importante difensore per il futuro, ma ora si trova in una situazione di stallo. La crescita del giocatore sarà fondamentale non solo per il club, ma anche per la nazionale polacca, che punta a valorizzare i giovani talenti.

Un futuro incerto ma promettente

In termini di potenziale, Ziolkowski è considerato uno dei difensori più brillanti nel panorama calcistico polacco. La sua giovane età è senza dubbio un fattore positivo; ha ancora ampi margini di miglioramento. L’esperienza che potrebbe accumulare in Premier League, un campionato noto per la sua competitività, potrebbe rivelarsi cruciale per la sua carriera.

È interessante notare che, nonostante le difficoltà incontrate all’AS Roma, la sua carriera internazionale sta cominciando a decollare. Con tre cap per la Polonia, il giovane difensore si sta affermando come un nome da tenere d’occhio. La possibilità di unirsi a un club come il Nottingham Forest potrebbe non solo migliorare il suo stato mentale, ma anche elevare il suo gioco a un livello superiore.

In un mercato come quello attuale, i club sono sempre alla ricerca di giovani con potenziale, e Ziolkowski rappresenta un’opportunità attraente. La Roma è consapevole del valore del giocatore e spera di non perdere uno dei suoi gioielli. Gli sviluppi nelle prossime settimane saranno fondamentali e, qualora non arrivassero offerte migliori, la Roma potrebbe riconsiderare l’attuale richiesta di €20 milioni.

Il futuro di Jan Ziolkowski è incerto ma carico di possibilità. Con la giusta opportunità e un ambiente più stimolante, potrebbe tornare a brillare e dimostrare il suo valore, non solo in Serie A, ma anche nel panorama internazionale.

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