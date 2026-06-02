Gazzetta dello Sport: “Napoli, McTominay blindato: rinnovo fino al 2030 nel segno di Allegri”

Scott McTominay rappresenta il presente e soprattutto il futuro del Napoli. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro è già al lavoro per prolungare il rapporto con il centrocampista scozzese oltre l’attuale scadenza fissata nel 2028, con l’obiettivo di trasformarlo definitivamente nel simbolo della nuova era targata Massimiliano Allegri.

Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, nei recenti colloqui tra Giovanni Manna e il giocatore sarebbe emersa la volontà comune di estendere ulteriormente l’accordo. Il Napoli considera McTominay uno degli uomini immagine del progetto tecnico e la dirigenza non intende correre alcun rischio sul suo futuro.

L’ex Manchester United è reduce da una stagione straordinaria. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, lo scozzese ha conquistato lo scudetto, il premio di miglior giocatore del campionato e ha messo insieme numeri da autentico protagonista, diventando uno dei leader tecnici e carismatici dello spogliatoio azzurro.

L’arrivo di Massimiliano Allegri non modifica minimamente gli scenari. Anzi, Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come il nuovo tecnico abbia immediatamente indicato McTominay tra gli elementi imprescindibili della rosa. Le sue qualità da mezzala moderna, capace di abbinare inserimenti offensivi, forza fisica, personalità e capacità di palleggio, si sposano perfettamente con le idee dell’allenatore livornese.

Il Napoli starebbe valutando un adeguamento economico importante, portando l’ingaggio del centrocampista intorno ai livelli riservati alle principali stelle della squadra. Un riconoscimento che certifica il peso assunto da McTominay all’interno del progetto azzurro e la volontà della società di costruire attorno a lui una parte significativa del futuro.

L’impatto di Napoli sulla carriera dello scozzese è stato determinante. Come raccontato dallo stesso giocatore e riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il trasferimento in Italia ha rappresentato una vera svolta professionale e personale. La possibilità di giocare stabilmente nel ruolo di mezzala e la fiducia ricevuta dall’ambiente gli hanno consentito di esprimere tutto il proprio potenziale.

Dietro questa operazione c’è anche la forte convinzione di Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna, che due anni fa riuscì a portare a termine un’operazione rivelatasi decisiva per la crescita della squadra. Oggi il club vuole consolidare quel patrimonio tecnico e umano con un nuovo accordo di lunga durata.

La volontà è condivisa da tutte le parti coinvolte. Napoli vuole trattenere il proprio leader, Allegri considera McTominay un pilastro imprescindibile del nuovo corso e il giocatore ha già manifestato pubblicamente il desiderio di continuare a vincere in maglia azzurra. Per questo il rinnovo fino al 2030 appare sempre più come una naturale conseguenza di una storia destinata a proseguire.