Repubblica: “Napoli, la campagna di Allegri primi obiettivi: Gila e Rabiot”

Il Napoli continua a progettare il futuro e il centrocampo potrebbe essere il reparto maggiormente interessato dai cambiamenti durante la sessione estiva di mercato. Come evidenzia Repubblica Napoli, le situazioni legate ad Anguissa e De Bruyne impongono riflessioni approfondite alla dirigenza azzurra e al nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, Frank Anguissa avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria, mentre Kevin De Bruyne ha rinviato ogni decisione sul proprio futuro a un confronto con il club. A queste situazioni si aggiunge la scelta del Napoli di non esercitare il riscatto di Elmas, fattori che potrebbero portare a un importante rinnovamento della mediana.

In questo scenario, Repubblica Napoli segnala una novità significativa: Adrien Rabiot avrebbe aperto concretamente alla possibilità di trasferirsi in azzurro. Il centrocampista francese vanta un rapporto privilegiato con Massimiliano Allegri, costruito durante gli anni alla Juventus e consolidato successivamente al Milan. Proprio questo legame rappresenterebbe uno degli elementi chiave dell’operazione.

La stagione appena conclusa ha confermato il valore internazionale del francese. Come sottolinea Repubblica Napoli, Rabiot ha chiuso il campionato con sei reti e numerose prestazioni di alto livello, risultando spesso decisivo in una stagione complicata per il Milan. L’assenza di Allegri dal progetto rossonero potrebbe però cambiare gli scenari e favorire l’inserimento del Napoli.

Il club partenopeo monitora attentamente la situazione. Il contratto di Rabiot con il Milan scade nel 2028 e la valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Sul fronte economico, invece, non sembrano emergere particolari ostacoli, considerando che l’ingaggio del centrocampista rientra nei parametri salariali fissati dalla società azzurra. L’idea del Napoli sarebbe quella di proporgli un accordo fino al 2028, con il direttore sportivo Giovanni Manna pronto a confrontarsi con Veronique Rabiot, madre e agente del giocatore.

Le qualità tecniche del francese rappresentano un valore aggiunto importante. Rabiot garantisce dinamismo, inserimenti offensivi, equilibrio tattico e capacità di recupero del pallone, caratteristiche che lo renderebbero particolarmente funzionale al sistema di gioco che Allegri intende sviluppare.

Non solo centrocampo. Repubblica Napoli evidenzia come il Napoli stia lavorando anche per rinforzare il reparto difensivo. Nonostante i rientri dai prestiti di Rafa Marin e Marianucci, la società valuta l’inserimento di un centrale rapido e dotato di qualità nella costruzione del gioco. Tra i profili più apprezzati figura Mario Gila della Lazio.

Il difensore spagnolo viene seguito con grande attenzione da Giovanni Manna e risponde perfettamente all’identikit individuato dalla dirigenza. La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma la concorrenza non manca. Atalanta e Sarri seguono con interesse il giocatore, tuttavia il Napoli può contare sul fascino della Champions League e sulla prospettiva di un ruolo da protagonista nel nuovo progetto tecnico.

Rabiot e Gila rappresentano dunque due dei principali obiettivi individuati dalla dirigenza azzurra per consegnare ad Allegri una squadra competitiva sia in Italia che in Europa.