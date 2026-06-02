Gazzetta dello Sport: “Il Napoli di Allegri. Chi resta e chi va via”

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri prende forma tra conferme, valutazioni e possibili partenze. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina azzurra all’ex tecnico della Juventus rappresenta un segnale chiaro: l’obiettivo resta quello di competere ai massimi livelli e continuare a lottare per lo scudetto.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri eredita una squadra già competitiva e con una struttura consolidata, ma che necessita di alcuni interventi mirati per mantenere elevato il livello tecnico. La società è convinta che bastino pochi innesti di qualità per rendere il Napoli ancora protagonista sia in campionato sia in Champions League.

Tra i punti fermi individuati dal nuovo allenatore figurano Rrahmani, Di Lorenzo e soprattutto Lobotka, considerato il riferimento tecnico della mediana azzurra. Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, anche McTominay rappresenta una delle colonne portanti del progetto futuro, mentre Neres, se riuscirà a superare definitivamente i problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento, potrebbe diventare una delle principali armi offensive della squadra.

Nel progetto di Allegri trovano spazio anche i giovani. Hojlund e Alisson Santos, riscattati rispettivamente da Manchester United e Sporting, vengono considerati investimenti strategici per il futuro del club. Inoltre il tecnico livornese punta molto sulla crescita di Vergara, talento proveniente dal vivaio azzurro che potrebbe trovare maggiore continuità nella prossima stagione.

Tra le situazioni ancora da definire spicca quella di Kevin De Bruyne. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come il centrocampista belga abbia chiesto un confronto diretto con la società prima di sciogliere le riserve sul proprio futuro. Allegri sarebbe pronto a costruire il centrocampo attorno alle sue qualità, garantendogli piena libertà tattica, ma ogni decisione verrà presa soltanto dopo il faccia a faccia con il club.

Restano da monitorare anche le posizioni di Olivera, Milinkovic-Savic, Beukema e Mazzocchi. Il difensore uruguaiano continua ad avere estimatori sul mercato, mentre Beukema punta a rilanciarsi dopo una stagione vissuta ai margini. Eventuali offerte particolarmente importanti potrebbero però modificare gli scenari attuali.

Più delineata appare invece la situazione delle possibili uscite. Come riferisce Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku è destinato a lasciare Napoli. L’elevato costo dell’ingaggio e la nuova pianificazione tecnica spingono verso una separazione che sembra ormai probabile. Anche Anguissa valuta nuove opportunità, con diversi interessamenti provenienti dall’estero, mentre Elmas farà ritorno al Lipsia dopo il mancato riscatto.

Tra gli addii previsti figurano inoltre Juan Jesus, che lascerà il club a parametro zero, e il giovane Giovane, per il quale si profila una cessione temporanea in prestito per consentirgli di accumulare esperienza e minutaggio.

Il progetto Napoli, tuttavia, riparte da una certezza: la volontà di De Laurentiis di mantenere la squadra ai vertici del calcio italiano. Per questo è stato scelto Allegri, un tecnico abituato a vincere e a gestire squadre costruite per competere ai massimi livelli.