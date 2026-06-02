Scoperto con un chilo di hashish e cocaina in casa: arrestato 49enne.

Blitz dei Carabinieri a San Giorgio a Cremano

San Giorgio a Cremano, 31 maggio 2026 – I carabinieri della stazione locale hanno portato a termine un’operazione di arresto che ha messo in luce un importante caso di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha avuto luogo in via Cupa Rubinacci, dove i militari hanno arrestato F.S., una donna di 49 anni già nota alle forze dell’ordine. Accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la donna si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Scoperta inquietante nel controllo domiciliare

L’operazione è scattata a seguito di osservazioni dettagliate effettuate dai carabinieri, che avevano notarono un intenso via vai di persone nei pressi dell’abitazione di F.S. Dopo un accurato monitoraggio e una serie di segnalazioni, le forze dell’ordine hanno deciso di procedere a un controllo diretto, bussando alla porta dell’appartamento di via Cupa Rubinacci. A rispondere è stata la stessa indagata, che ha aperto senza alcuna esitazione.

Una volta entrati nell’abitazione, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione, che ha portato a un sorprendente ritrovamento. In camera da letto, sotto il letto, i militari hanno trovato circa 1 chilo e 256 grammi di hashish, suddiviso in 8 panetti. Ma non è tutto: sono stati sequestrati anche 91 grammi di cocaina, confezionati in due buste sottovuoto. Accanto a questi stupefacenti, i carabinieri hanno rinvenuto anche materiale utile per il confezionamento della droga, compresi bilancini e sacchetti.

Un elemento particolarmente significativo è stato il ritrovamento di un quaderno, all’interno del quale erano annotati appunti e informazioni relative all’attività di spaccio. Questo particolare suggerisce che la donna gestisse un’operazione di spaccio piuttosto organizzata, documentando le sue azioni e il suo lavoro di vendita al dettaglio.

Le fonti ufficiali dei Carabinieri sottolineano l’importanza di combattere il traffico di droga, un fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza e la salute pubblica.

La risposta delle autorità locali

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’operazione e hanno ribadito l’impegno nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. “Eventi come questo dimostrano l’efficacia delle azioni delle forze dell’ordine – ha dichiarato un portavoce – e il nostro impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini è costante”.

La presenza di oltre un chilo di droga nella casa di F.S. evidenzia come il problema dello spaccio sia radicato anche in aree considerate tranquille come San Giorgio a Cremano. Gli agenti dei carabinieri continueranno a monitorare la situazione, con l’obiettivo di sventare ulteriori attività illecite.

Secondo rapporti dell’Osservatorio Nazionale sulle Droghe, il traffico di sostanze stupefacenti è in costante aumento, e gli sforzi delle forze dell’ordine sono essenziali per affrontare e contenere questa emergenza.

Nel frattempo, F.S. è stata sanzionata con la misura degli arresti domiciliari, un provvedimento che le consente di rimanere nella sua abitazione in attesa del giudizio, mentre un’inchiesta più ampia potrebbe scaturire dall’operazione.

Fino a che l’indagine non sarà conclusa, le autorità seguiranno il caso con attenzione, verificando se ci siano complici o ulteriori implicazioni legate al traffico di stupefacenti. Questo non è solo un caso isolato; rappresenta un campanello d’allarme che evidenzia la necessità di una maggiore vigilanza da parte delle forze dell’ordine e della comunità intera.

Secondo il Ministero dell’Interno, la lotta allo spaccio è una delle priorità principali per garantire una società più sicura e libera dagli effetti devastanti delle droghe.

In un contesto dove il narcotraffico continua a rappresentare una minaccia, l’operato dei Carabinieri di San Giorgio a Cremano risulta fondamentale. Con interventi mirati e il supporto della comunità, le forze dell’ordine sperano di ridurre l’incidenza di questi fenomeni e proteggere la salute pubblica.

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