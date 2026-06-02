Il Mattino: “Napoli, McTominay al centro del progetto: rinnovo, Mondiale e futuro da leader azzurro”

Scott McTominay si prepara a vivere un’estate decisiva tra il Mondiale e il futuro con il Napoli. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il centrocampista scozzese resta una delle figure centrali del progetto azzurro e la società è al lavoro per blindarlo con un nuovo accordo che possa allontanare qualsiasi tentazione proveniente dall’estero.

Secondo Gennaro Arpaia su Il Mattino, la trattativa per il rinnovo ha registrato un rallentamento nelle ultime settimane, ma la volontà delle parti resta quella di proseguire insieme. L’attuale contratto scade nel 2028 e il Napoli punta ad allungare ulteriormente il legame con il proprio leader di centrocampo, adeguandone anche l’ingaggio rispetto all’importanza acquisita all’interno della squadra.

L’obiettivo della dirigenza è evitare che il trascorrere del tempo possa trasformare McTominay in una potenziale occasione di mercato per altri club. Come evidenzia Gennaro Arpaia su Il Mattino, il giocatore sta riflettendo attentamente sul prossimo accordo, consapevole che potrebbe trattarsi dell’ultimo grande contratto della sua carriera. Per questo motivo il suo entourage valuta con attenzione ogni dettaglio, compresa l’eventuale introduzione di clausole che possano garantire ulteriore flessibilità in futuro.

Il Mondiale rappresenterà inevitabilmente una vetrina importante. Prestazioni di alto livello potrebbero attirare l’attenzione di numerosi club europei. Gennaro Arpaia su Il Mattino sottolinea come McTominay continui ad avere estimatori soprattutto in Premier League, anche se lo scozzese avrebbe già fatto sapere di non voler indossare altre maglie inglesi oltre a quella del Manchester United. Attenzione inoltre alla Liga e a possibili scenari internazionali che potrebbero aprirsi nei prossimi mesi.

Per il Napoli, però, McTominay resta una priorità assoluta. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il club vuole costruire attorno allo scozzese una parte significativa del nuovo progetto tecnico. Il tecnico livornese ha sempre valorizzato centrocampisti dinamici e prolifici in zona gol, caratteristiche che rendono l’ex Manchester United perfettamente compatibile con le sue idee tattiche.

Parallelamente continuano le valutazioni sul mercato. Come riferisce Gennaro Arpaia su Il Mattino, Adrien Rabiot rappresenta una possibilità concreta per rinforzare il centrocampo, soprattutto grazie al rapporto privilegiato con Allegri. Molto dipenderà però dalle situazioni di Lobotka e Anguissa, quest’ultimo ancora al centro di riflessioni sul proprio futuro nonostante l’interesse proveniente da Turchia e Arabia Saudita.

Intanto il Napoli ha ufficializzato i riscatti di Alisson e Hojlund, investendo complessivamente circa 60 milioni di euro. In difesa resta aperto il capitolo Rafa Marin, rientrato dal prestito e pronto a giocarsi le proprie carte durante la preparazione estiva.

Anche sulle corsie offensive sono attese novità. Noa Lang spera di convincere Allegri dopo il rientro dal prestito, mentre il futuro di David Neres resta da monitorare. Il brasiliano, reduce da un lungo stop fisico, ha richieste provenienti dal Portogallo e la sua permanenza in maglia azzurra non viene considerata del tutto certa in vista della prossima stagione.