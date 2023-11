Garcia: “Posso rimproverare solo una cosa alla squadra. Siamo delusi del risultato, ma non del contenuto”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida di Champions League con l’Union Berlino.

L’Union Berlino è riuscito a ‘resuscitare’ dopo 12 sconfitte consecutive. Il Napoli è stato fermato al Maradona dai tedeschi di Urs Fischer che hanno lasciato il primo tempo completamente in mano agli azzurri che riescono a bucare la difesa avversaria dapprima con Anguissa, gol poi annullato dopo un check al VAR. Ci pensa Politano a superare i tedeschi con una deviazione fortuita su cross di Mario Rui dalla sinistra. Peccato poi che nella seconda frazione di tempo il Napoli prenda il gol del pareggio dopo un lancio lungo dei tedeschi in avanti che trovano una difesa azzurra completamente sbilanciata: Lobotka ultimo uomo, non ferma Becker che batte a rete e pareggia 1-1.

Napoli-Union Berlino 1-1, la conferenza stampa do Rudi Garcia

Di seguito le parole del tecnico del Napoli, Rudi Garcia, dopo il pareggio rimediato dagli azzurri in casa al Maradona con l’Union Berlino: “Posso rimproverare solo una cosa alla squadra, il gol preso in contropiede. Però in tante occasioni create dobbiamo fare almeno il secondo gol e vincere la partita”.

Cambio Lindstrom-Politano: “Bene Jesper, anche se ha giocato poco. Ma in poco tempo, come ho detto, si può fare la differenza. Quando esce un giocatore all’85’ non si può dire che l’abbiamo sostituiuto presto. Sono il primo sostenitore di Matteo, che ha giocato una grande partita anche oggi. L’abbiamo cambiato perchè era stanco. Non credo che non abbiamo vinto per questo cambio”.

Troppa frenesia negli attaccanti? “Forse solo in un’occasoine dove c’era un giocatore piazzato meglio ed invece ha tirato il compagno. Sappiamo che il Berlino non molla mai e difendono anche facendo falli. Non siamo stati bravi a fare il secondo gol, c’è stata un po’ di sfortuna negli epidisodi, come il palo e il gol annullato, ma dovevamo vincere lo stesso”.

Al Maradona c’è sempre un problema: “Spero che è un caso, dobbiamo vincere al più presto, abbiamo l’opportunità di farlo domenica contro l’Empoli. Nessuna gara è facile, dobbiamo continuare la striscia di vittorie in campionato. Dobbiamo fare solo questo prima della sosta”.

L’avversario se lo aspettava così? “Studiamo sempre l’avversario con molta attenzione, nell’ultima partita no meritavamo di perdere. Noi siamo stati non in grado di essere più efficaci davanti ma sappiamo che l’Union non molla mai come tutte le squadre della Bundesliga”.