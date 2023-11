Napoli-Union Berlino, il commento di Scotto: “Imperdonabile buttata una vittoria contro una squadra modesta!”

Il giornalista Giovanni Scotto ha criticato il Napoli dopo il pareggio contro l’Union Berlino in Champions League, soffermandosi sul gol subito in contropiede.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli non è andato oltre il pareggio contro l’Union Berlino allo stadio Diego Armando Maradona in Champions League. Giovanni Scotto, giornalista, ha così commentato la mancata vittoria dei partenopei: “Il Napoli si perde ancora nel secondo tempo e butta una vittoria contro una squadra assai modesta, rimandando l’appuntamento con la qualificazione agli ottavi (in attesa di Real-Braga). Imperdonabile prendere un gol in vantaggio, a campo aperto e in contropiede“.

Scotto ha poi aggiunto: “Poi tanta confusione e fretta nel volere il gol, ma in modo precipitoso. La squadra va in ansia troppo facilmente al “Maradona”. Si potranno anche vincere delle partite, ma non si vede più un Napoli in grado di tenere il controllo per tutta la partita. Si sono perse le certezze che hanno portato questa squadra ad alti livelli“.

