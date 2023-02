Napoli trionfa e smentisce i critici: Marocchi e Bergomi i meno contenti

Il Napoli ha smentito le tesi di Giancarlo Marocchi e Beppe Bergomi, La schiacciante vittoria contro il Sassuolo lancia gli azzurri verso lo scudetto.

La vittoria del Napoli sul campo del Sassuolo ha avvicinato ulteriormente la squadra azzurra alla conquista del terzo scudetto. Grazie ai tre punti ottenuti grazie ai gol di Kvaratskhelia e Osimhen, gli uomini di Luciano Spalletti hanno allungato il loro ruolino di vittorie consecutive in campionato. In particolare, Kvaratskhelia e Osimhen hanno offerto una prestazione di altissimo livello, che ha stupito anche gli avversari. Infatti, molti di loro si sono lasciati andare su Twitter e Instagram per celebrare i due giocatori azzurri. Ad esempio, il calciatore spagnolo Deulofeu dell’Udinese, che era stato accostato in estate al Napoli, ha twittato durante la partita: “Kvara è il miglior giocatore del campionato fin qui. Rispetto”.

Anche la voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Riccardo Cucchi, ha espresso il suo rammarico per non essere più in grado di commentare le partite del Napoli con Kvaratskhelia in campo. Inoltre, anche Raspadori, infortunato e costretto a guardare la partita da casa, ha celebrato l’attaccante georgiano postando su Instagram un’immagine dei compagni abbracciati.

Nonostante alcune critiche ricevute all’inizio della stagione, quando Beppe Bergomi aveva definito il Napoli come la squadra più in difficoltà del campionato, gli azzurri hanno dimostrato di avere grandi qualità e una grande determinazione. Dopo la sconfitta contro l’Inter al Meazza, infatti, la squadra ha inanellato una serie di vittorie consecutive che l’hanno portata in testa alla classifica di Serie A. Anche la settimana scorsa, quando Giancarlo Marocchi ha chiesto esplicitamente ad Alessio Dionisi di battere il Napoli per dare vita al campionato di massima serie, gli azzurri hanno dimostrato di avere grande personalità e di non temere nessuno. La vittoria sul Sassuolo è stata l’ennesima dimostrazione di questo spirito vincente, che sta portando il Napoli verso il traguardo dello scudetto.