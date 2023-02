Bergomi cambia idea sul Napoli: “Che altro si può dire a questa squadra”

Giuseppe Bergomi si complimenta con il Napoli, l’ex Inter ad inizio 2023 aveva predetto un calo per la squadra azzurra.

Il Napoli sta dominando il campionato italiano di Serie A e si avvia a vincere il terzo scudetto della propria storia. La squadra allenata da Luciano Spalletti è letteralmente inarrestabile con solo una sconfitta registrata contro l’Inter alla ripresa del campionato nel gennaio 2023. In un primo momento, Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e opinionista, aveva espresso il suo parere sulla difficoltà che il Napoli avrebbe incontrato alla ripresa del campionato,

«Il Napoli, sia con l’Inter ma anche il primo tempo con la Samp, non ha approcciato bene. Ci sono stati alcuni giocatori, che nella prima parte di stagione sembravano invincibili, che sembra oggi sembravano spaventati, paurosi, perdevano palloni. La Sampdoria è arrivata a calciare in porta un paio di volte. Poi Osimhen la sblocca e fa un grande gol e va in controllo. Però, in queste due partite, tra tutte le squadre che stanno al vertice paradossalmente quella che ho visto più in difficoltà è stata il Napoli. Sono l’aspetto del gioco il Milan è quella più avanti rispetto alle altre e può dare più fastidio al Napoli»

I risultati conseguiti dagli azzurri hanno sfatto cambiare idea a Bergomi. Nel corso di “Sky Calcio Club” dopo la vittoria del Napoli contro la Cremonese, Bergomi ha affermato: “Che altro si può dire di questa squadra? E’ la miglior difesa del campionato, ha segnato con 15 giocatori diversi e sta letteralmente dominando. Una squadra non vince mai per caso, ma perché viene da anni di campionati ben giocati. Anche l’anno scorso il Napoli poteva vincere lo scudetto, dopo tanti anni di ottimi risultati alla fine arriva quello giusto”.