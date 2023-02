Napoli si aggiorna la data per lo scudetto: ecco quando può vincerlo

La vittoria del Napoli contro l’Empoli e la sconfitta dell’Inter porta gli azzurri a 18 punti di vantaggio.

Il Napoli continua a macinare vittorie: con l’Empoli è arrivata l’ottava vittoria consecutiva. L’ultima sconfitta è arrivata con l’Inter, quando tutti avevano gridato ad una riapertura del campionato, convinti che il Napoli stesse per crollare. Invece gli azzurri hanno risposto alla grande e da quel momento in poi hanno sempre vinto, anche in Champions League.

Napoli: la data dello scudetto

La sconfitta dell’Inter sul campo del Bologna fa aggiornare la classifica. Ora gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sull’Inter. Ma allora quando può arrivare la vittoria scudetto del Napoli? Al momento la squadra di Spalletti ha 5 gare di vantaggio sull’Inter (non si è giocato ancora lo scontro diretto al ritorno) quindi con questo passo il Napoli potrebbe vincere lo scudetto in Udinese-Napoli ovvero alla giornata numero 33 della Serie A.

Va ricordato che in caso di arrivo a pari punti ci sarà uno spareggio da giocare. In questo momento questa opportunità sembra veramente complicata, visto che il Napoli continua a macinare punti e gioco e vince con una tranquillità disarmante facendo apparire tutto semplice.