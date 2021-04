LDT – Napoli nel mirino di Rizzoli. Emerge un dato sconcertante

LDT- Lettera dai tifosi. Un tifoso del Napoli, Vincenzo C. scrive alla nostra redazione in merito alla questione arbitri. L’attento tifoso azzurro mette in evidenza come gli arbitri di Rizzoli abbiano scientificamente penalizzato il Napoli. Gli azzurri si sono visti negare ben 12 rigori, ma dall’analisi di Vincenzo emerge anche un ulteriore dato.

“Senza giornali e televisioni non si va da nessuna parte. Quanto capitato al Napoli nell’ultimo decennio è sconcertante. Fra Coppe e Supercoppe svanite si possono contare almeno 5 tricolori mancanti. Se restano clamorosi i titoli sottratti nel 2015 – 2016 e 2017 – 2018, sarebbe da rivedere il torneo 2019 – 2020 dei 19 rigori negati alla compagine partenopea. Nemmeno potrebbe sottrarsi a revisione l’attuale torneo col Napoli già penalizzato in 12 gare.

De Laurentis si è lamentato qualche volta e quando l’ha fatto non ha avuto dalla sua i media locali come avviene sempre a Milano o a Torino per fatti meno eclatanti. Quest’anno, per i già 12 rigori negati 12 la calma è stata pressoché piatta nonostante le stravolgenti designazioni di Rizzoli. Non solo il sempre Mazzoleni al VAR ma al Napoli è toccato ancora una volta Doveri per Napoli – Inter. Alla Juventus, ma anche all’Inter, non sarebbe mai accaduto un fatto del genere. La Penna è stato fermato per 5 giornate di campionato dopo Juventus – Fiorentina del 22 dicembre 2020 (XIV giornata).

Nei quattro mesi successivi l’arbitro romano ha diretto solo tre volte in Serie A. Rizzoli non ha più utilizzato La Penna per le gare della Juventus. Al Napoli è toccato uno dietro l’altro Mariani (4 gare dirette), Valeri (3 gare), Doveri (3 gare) e per la quinta volta giunge Di Bello.

Su 32 gare di campionato, Rizzoli ha utilizzato solo quattro arbitri per dirigere circa la metà delle partite del Napoli, ben 15. Tutto questo è capitato nel torneo dove Piccinini è stato fermo per sei turni di campionato dopo Inter – Parma (VI giornata) e da allora non ha più diretto i nerazzurri”.

L’analisi del tifoso del Napoli, è molto articolata, da un lato Gattuso ha dovuto fare i conti con gli infortuni e il Covid, dall’altro De Laurentiis fatica a farsi rispettare nelle sale del palazzo. Il Napoli per ben 16 partite è stato diretto solo da 4 arbitri, questo dato è sconcertante aldilà del risultato o degli errori individuali. L’AIA con Trentalange avrebbe dovuto subire un cambio di rotta, ma la nave va sempre nelle stessa direzione.