IL MATTINO – Il Napoli su due calciatori dell’Empoli. Possono seguire le orme di Di Lorenzo

Il Napoli segue Ricci e Vitti dell’Empoli, piace anche Parisi. I due giocatori di Andreazzoli piacciono al club azzurro che con i toscani fanno affari da anni.

EMPOLI, RICCI E VITTI NEL MIRINO DEL NAPOLI

Dopo la vittoria contro il Leicester valsa la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, il Napoli apre le porte del Maradona all’Empoli di Aurelio Andreazzoli. La sfida tra Empoli e Napoli non è soltanto una partita di calcio ma anche un confronto sulle prossime trattative di calciomercato. I due club fanno affari da anni, moltissimi tra giocatori e allenatori che hanno vestito la maglia azzurra sono arrivati dall’Empoli, come spiega l’edizione odierna del quotidiano il Mattino.

“Tra i due club gli affari sono sempre andati a gonfie vele. Merito di un rapporto strettissimo tra i due presidenti: Fabrizio Corsi e Aurelio De Laurentiis. I due si sono sempre trovati alla grande. Lunga, infatti, è la lista di operazioni che si sono concluse tra i due club. Una collaborazione che è iniziata ai tempi di Sarri, ovvero nel 2015. Da quel momento, infatti, sono arrivati a Napoli: Tonelli, Valdifiori, Hysaj, Mario Rui, Zielinski e in fine Di Lorenzo. Tutti giocatori che in un modo o nell’altro hanno lasciato un segno nella storia prima dell’Empoli e poi del Napoli.

Il Mattino aggiunge: “Tra i due club c’è da sempre un grosso feeling anche per quel che riguarda gli allenatori. Seduti sulle panchine di Empoli prima e Napoli poi non solo Maruizio Sarri, ma anche Luciano Spalletti, che del presidente toscano Corsi è anche un grande amico e confidente. Dell’Empoli, invece, è stato solo giocatore e non allenatore Walter Mazzarri, che a Napoli è stato il primo dell’era De Laurentiis a centrare la qualificazione in Champions League.

Nel mirino del Napoli ci sono almeno due giocatori: Samuele Ricci, regista classe 2001, e Mattia Viti, difensore centrale del 2002“.