Il Napoli è tornato alla carica per Sofyan Amrabat. Giuntoli avrebbe offerto un contratto di 5 anni a 2 milioni l’anno. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione del giocatore.



Il Napoli non molla Amrabat. Dopo aver concluso l’affare Politano, il ds azzurro a Milano ha incontrato gli agenti del forte mediano. Il Napoli lavora sodo per il mercato e getta le basi per la squadra del prossimo anno, quando alcuni big a fine ciclo diranno addio alla maglia azzurra. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport, ha rivelato la nuova offerta del Napoli per Amrabat svelando cifre e dettagli:

“Non solo Politano. Ieri Cristiano Giuntoli ha incontrato a Milano anche gli agenti di Sofyan Amrabat, il centrocampista del Verona che il Napoli sta trattando da tempo. Il d.s. ha rilanciato sull’ingaggio per tentare di convincere il giocatore, che continua a tentennare“.



“Il Napoli avrebbe offerto ad Amrabat uno stipendio da 2 milioni a stagione per 5 anni e nel contratto non ci sarà nessuna clausola rescissoria. Sarà questa l’ultima offerta di Giuntoli. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la risposta di Amrabat“.

Il giocatore, arriverebbe a Napoli solo a giugno. In questa stagione ha indossato la casacca di due club diversi e da regolamento Uefa non può accasarsi in un terzo club.