Pedullà: “Napoli- Luis Enrique contati reali. Sabatitini mediatore tra le parti”

Contatti tra Luis Enrique e il Napoli, con il direttore sportivo Walter Sabatini come intermediario, lo rivela Alfredo Pedullà.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha spostato lo sguardo verso l’orizzonte, dove si intravede il prossimo allenatore del club. Tra i nomi che circolano con più insistenza c’è quello di Luis Enrique, l’allenatore che ha portato il Barcellona a conquistare la Champions League nel 2015.

De Laurentiis ha un ambizioso progetto in mente e ritiene che Luis Enrique, noto come Lucho, sia l’uomo giusto per portarlo avanti. Il presidente ha sempre avuto un debole per profili internazionali e l’esperienza di Enrique in club del calibro di Barcellona e Roma, oltre alla guida della Nazionale spagnola, lo rendono un candidato ideale. Il presidente del Napoli è disposto a offrire un contratto biennale da dieci milioni di euro a stagione a Enrique, confidando nel sostegno del Decreto Crescita per facilitare l’operazione​​.

Pedullà: Contatti Luis Enrique-Napoli



Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale , ha fornito importanti retroscena riguardo a questa situazione, rivelando dettagli interessanti: “I contatti tra Luis Enrique e il Napoli sono reali, certificati e confermati. Il “gancio” per questa trattativa è stato Walter Sabatini, grazie alla mediazione di Micheli e Mantovani, preziosi collaboratori del club azzurro che l’esperto direttore sportivo conosce bene.

Successivamente, è intervenuto anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che spera di portare avanti questa trattativa. Al momento non ci sono accordi o offerte, ma non si esclude un incontro tra le parti, dato che i contatti sono già avvenuti.

Luis Enrique si è mostrato aperto alla possibilità di discutere, ma questa apertura non deve essere confusa con qualcos’altro. Bisogna avere pazienza e aspettare. Le discussioni sul mercato saranno fondamentali in questo processo.”

Pedullà aggiunge inoltre: “Prima di tutto, De Laurentiis vuole risolvere la questione relativa a Spalletti, dopo la rottura traumatica che sembra irrimediabile. Una pace improvvisa con l’allenatore che ha vinto lo Scudetto? Gli imprevisti sono all’ordine del giorno nella casa di ADL, ma in questo caso sarebbe un colpo clamoroso e forse preferiamo mantenere le aspettative basse. Spalletti considera conclusa la sua esperienza con il Napoli e chi lo conosce bene sa che non farebbe mai marcia indietro.”

De Laurentiis valuta le alternative

Alfredo Pedullà, in merito ai contatti tra il Napoli e Lusi Enrique ha poi aggiunto ulteriori dettagli:

“Altri candidati? Senza proporre una lunga lista di 10 o 12 nomi, ma senza escludere colpi di scena che solo ADL conosce, diciamo semplicemente questo: Vincenzo Italiano suscita interesse, ma finora nessuno ha disturbato direttamente la Fiorentina, soprattutto a pochi giorni dalla fondamentale finale di Conference League.

Riguardo a Thiago Motta, possiamo solo dire che il profilo piace, ma non si è fatto alcun passo concreto. Thiago potrebbe restare a Bologna se il Paris Saint-Germain (che è stato il suo sogno fin dall’estate scorsa) dovesse optare per un allenatore di spicco o se scegliesse Galtier. Recentemente, dalla Francia si è riacceso l’interesse dello stesso PSG, a parte il solito Mourinho, per l’ex ct della Spagna.”

“E Benitez? Ha un ottimo rapporto con la proprietà: se fosse chiamato, correrebbe, ma al momento la ricerca si concentra altrove. Possiamo aggiungere due cose: c’è stato un timido contatto con l’Atletico Madrid, che però ha ancora Simeone sotto contratto con un ingaggio esorbitante; il rifiuto di Luis Enrique nei confronti del Chelsea era dovuto alla scarsa convinzione riguardo a programmi confusi.

Un allenatore come lui mette il potenziale tecnico al primo posto, anche a discapito di un elevato stipendio. In ogni caso, il Napoli ha una base solida, indipendentemente da alcune possibili cessioni importanti. Luis Enrique si è mostrato aperto al dialogo con il Napoli, questo è sicuro. Per il resto, bisogna avere pazienza“, ha concluso Pedullà.

Questo articolo riassume le ultime informazioni riguardanti i contatti tra il Napoli e Luis Enrique per la posizione di allenatore. Nonostante non ci siano ancora accordi definitivi, sembra che ci sia una reale possibilità di un incontro tra le parti. Resta da vedere come si evolveranno i negoziati e se Luis Enrique diventerà l’allenatore del Napoli.