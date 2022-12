Napoli-Lilla: gli auguri allo stadio, in trentamila per caricare gli azzurri

Napoli-Lilla è l’amichevole che si gioca questa sera alle 20 allo stadio Diego Armando Maradona, in trentamila i tifosi presenti.

Prezzi dei biglietti bassi e ottima risposta di pubblico. Va considerato che si tratta pur sempre di un’amichevole e che ci troviamo durante le festività natalizie. Quindi avere trentamila persone per un test match non è affatto scontato. Ma l’amore dei napoletani per la propria squadra di calcio è smisurata, la maglia azzurra diventa un punto fermo, anche a Natale.

Ed allora i napoletani si faranno gli auguri anticipati durante Napoli-Lilla, ultima amichevole dell’anno. La risposta di pubblico sicuramente farà piacere Luciano Spalletti che già ha visto il grande affetto durante Napoli-Villareal e quattro giorni dopo si ritrova con uno stadio ancora pieno oltre la metà dei posti disponibili, sempre durante un’amichevole. Basterebbe questo per far capire l’amore che i tifosi hanno per la squadra.

Napoli-Lilla: le scelte di Spalletti per l’amichevole

Il vero test sarà sul campo, ma Cristiano Giuntoli guarda in casa Lilla per fare due acquisti in futuro. Piacciono Bamba e Dajalo, nomi importanti su cui il Napoli sta ragionando seriamente. Ma questa sera ci si incrocerà sul terreno di gioco. Spalletti vuole testare Kvaratskhelia e capire come procede il suo recupero dopo l’infortunio e la sua crescita atletica. Lo proverà ancora con Osimhen prima punta, ovviamente. Da capire se Politano ce la farà a rientrare tra i convocati, oppure toccherà ancora a Zerbin, dato che Lozano non è ancora pronto per scendere in campo. Il messicano con Anguissa e Olivera è tornato solo da qualche giorno ad allenarsi a Castel Volturno.

In difesa le scelte sono sempre obbligate con Juan Jesus e Ostigard che saranno titolari visto che Rrahmani non è ancora pronto e Kim che non è ancora rientrato dopo i Mondiali. A centrocampo si darà ancora spazio e Ndombele dal primo minuto.