Napoli: la lista dei convocati, novità assoluta in difesa

La lista dei convocati di Spalletti per Napoli-Atalanta vede anche una prima assoluta quella di Balla Moussa Manè. Il difensore è stato chiamato per la prima volta dal tecnico del Napoli che deve fare i conti con l’assenza di Koulibaly e Manolas in difesa, entrambi out per infortunio. A preoccupare è soprattutto Koulibaly i cui tempi di recupero sono molto lunghi. Stessa cosa si può dire di Fabian Ruiz che non è tra i convocati e potrebbe averne per molto tempo, a causa della pubalgia.

Spalletti in conferenza stampa non si è lamentato per le assenze, convinto di poter far bene con il materiale umano che ha a disposizione. Battere l’Atalanta non sarà per niente semplice, anche perché la squadra di Gasperini è in netta rimonta e comincia a fare un pensiero allo scudetto. Tra i convocati del Napoli per la sfida all’Atalanta ci sono uomini contati anche a centrocampo con solo quattro giocatori per quella zona di campo, con Aguissa ancora fuori. In attacco resta fuori Insigne, oltre ad Osimhen che ha tempi di recupero molto lunghi.

I convocati di Spalletti:

Portieri: Ospina, Meret, Marfella.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Manè, Mario Rui, Rrahmani.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Ounas, Petagna Politano.

Nella probabile formazione del Napoli ci saranno sicuramente delle novità. Il tecnico sta pensando di lanciare Ounas dal primo minuto, mentre a centrocampo sicura la coppia Demme-Lobotka.