Juve-Napoli, la telecronaca Sky di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani criticata sul Web: “telejuve”.

Juventus-Napoli finisce 2-1 per i padroni di casa. Il match valido per il recupero della terza giornata di Serie A 2020/2021 segnato da un rigore negato a Zielinski dall’arbitro Mariani. Decisive le reti di Cristiano Ronaldo (13′) e Dybala (73′) per permettere a Pirlo di tenere salda la panchina e alla Juventus di difendere il posto in Champions League per la prossima stagione.Il rigore nel finale di Lorenzo Insigne riaccende le speranze dei partenopei, ma nonostante il fforcing gli azzurri non riescono ad agguantare il pareggio.

La partita è stata trasmessa in tv da Sky, la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani non è piaciuta ai tifosi che si sono scatenati suoi social. I due telecronisti, avrebbero reso troppo faziosa la cronaca della partita, al punto che un utente ha scritto sulla pagina di Sky”TeleJuve”.

Su Twitter e Facebook i commenti più caldi dei tifosi contro la telecronaca di Sky. Eccone alcuni:

” Sky sport o Sky Juve?”.

” Questi di Sky dicono che il tiffo di chiesa è rigore? ma levateglie er Vino”.

” Adani mi piaceva, ma ora si è accasato troppo”.

” Adani e Trevisani urlano per la vittoria della Juve, ma come si fa?”

“Ora chiedetevi perchè avete perso i diritti tv della serie A”.