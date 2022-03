Napoli in vendita: la valutazione di Aurelio De Laurentiis

La SSCN di Aurelio De Laurentiis è in vendita, si moltiplicano le notizie su un interessamento di gruppi americani per il Napoli. Una delle più importanti novità di giornata riguarda l’interesse del colosso di investimenti Sixth Street per il Napoli, un fondo che ha un patrimonio sconfinato e investe in tutto il mondo.

Ma è chiaro che un interesse da parte di gruppi americani si fa sempre più concreto, visto che le voci che arrivano dagli USA si moltiplicano. Si è parlato di un interesse di Elysian Park con Peter Guber. In verità non si è mai spenta ne è stata smentita la voce che voleva Jeff Bezos interessato al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Patron azzurro che sembra aver raggiunto l’apice delle sue potenzialità, quindi deve cedere o aprire ad investimenti esterni. Anche se De Laurentiis fa una valutazione alta del Napoli.

Quanto costa il Napoli di De Laurentiis?

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport la valutazione che De Laurentiis fa del Napoli è di 700 milioni di euro. Un prezzo molto alto, anche perché il Napoli non ha proprietà come lo stadio da poter mettere in vendita. Come ad esempio poteva fare l’Atalanta quando ha venduto il 55% della società per una cifra vicina ai 500 milioni di euro. De Laurentiis però ha un marchio forte, che in questi anni ha fatto espandere anche a livello di marketing, collaborando anche con grandi aziende come Amazon.

Il brand Napoli è molto appetibile, non è un caso che Armani abbia deciso di collaborare con gli azzurri. Inoltre nella valutazione del Napoli Di De Laurentiis ci entra anche la stima dei tifosi: secondo il patron sarebbero 40 milioni in tutto il mondo. La società azzurra è sana dal punto di vista finanziario e De Laurentiis vuole mantenere questo profilo. Inoltre sta cercando di abbassare i costi di produzione (ingaggi ndr) proprio come chi vuole vendere una società.