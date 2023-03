Napoli-Heintracht: i convocati di Spalletti, out Raspadori ma arrivano tre belle notizie

Napoli, tre buone notizie dai convocati di Spalletti par la sfida tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte in Champions League.

l Napoli si prepara alla sfida cruciale contro l’Eintracht Francoforte, valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E tra le notizie positive per gli azzurri, ci sono tre calciatori che figurano nell’elenco dei convocati di Luciano Spalletti.

Il primo è Meret, il portiere azzurro reduce da alcuni problemi fisici. Dopo aver saltato la gara di andata, il numero uno del Napoli sembra essere pronto a tornare tra i pali per la partita decisiva di mercoledì sera.

Il secondo convocato è Kim, il centrale coreano che potrebbe dare una mano alla difesa partenopea. Anche lui ha avuto qualche problema fisico, ma ha svolto l’allenamento di martedì con il resto del gruppo e sarà a disposizione di Spalletti per la gara contro i tedeschi.

Infine, c’è Lozano, il talentuoso attaccante messicano che può fare la differenza con la sua velocità e la sua tecnica. Anche lui si era fermato per qualche problema fisico, ma ha svolto l’allenamento di martedì e sembra essere pronto a scendere in campo contro l’Eintracht.

Ovviamente, ci sono anche qualche assenza importante tra i convocati del Napoli, come Demme e Zerbin, non inseriti in lista Uefa, e Raspadori, ancora infortunato. Ma la notizia dei tre convocati importanti è un motivo di speranza per i tifosi azzurri, che sperano di vedere la loro squadra superare il turno di Champions League e continuare a sognare in grande.

Ecco i convocati di Spalletti per Napoli-Heintracht

Gollini, Meret, Idasiak, Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Simeone.