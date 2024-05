Napoli, Gasperini in pole per la panchina: De Laurentiis lo corteggia, il tecnico riflette

De Laurentiis corteggia Gasperini per la panchina del Napoli: offerto un contratto fino al 2027 con bonus. Il tecnico, in scadenza con l’Atalanta, riflette.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in Gian Piero Gasperini la prima scelta per la panchina del Napoli nella prossima stagione. L’attuale tecnico dell’Atalanta, in scadenza di contratto nel 2024, sarebbe pronto a salutare la Dea al termine del campionato.

Il corteggiamento di De Laurentiis e la volontà di Gasperini

Nonostante Gasperini sia attualmente focalizzato sul rush finale della stagione con l’Atalanta, approdata in finale di Europa League, il corteggiamento di De Laurentiis potrebbe far vacillare la sua volontà di rimanere a Bergamo. I sondaggi tra le parti sono stati avviati da tempo, e il presidente del Napoli sarebbe pronto a offrire al tecnico un contratto fino al 2027, con un ingaggio simile a quello percepito attualmente (circa 3,3 milioni di euro) e vari bonus legati ai risultati.

La rivoluzione tattica: Gasperini e la difesa a 3

L’eventuale arrivo di Gasperini al Napoli comporterebbe una rivoluzione tattica, considerando che l’allenatore è un integralista della difesa a 3. Questo potrebbe richiedere un adattamento da parte della rosa azzurra e alcuni innesti sul mercato per assecondare le esigenze del tecnico.

L’ostacolo Percassi e il contratto di Gasperini

Un possibile ostacolo alla trattativa potrebbe essere rappresentato da Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, e dalla sua volontà di trattenere Gasperini. Il tecnico ha ancora un anno di contratto con la Dea, e bisognerà capire quanto il club bergamasco sia disposto a lasciarlo partire.

Il futuro della panchina del Napoli sembra quindi legato a doppio filo alle decisioni di Gian Piero Gasperini e all’esito delle trattative tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis. I tifosi azzurri attendono con ansia di conoscere il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione.

