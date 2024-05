Calciomercato Napoli: De Laurentiis ha presentato bozze di contratto a Conte, Pioli, Gasperini e Italiano – SKY

De Laurentiis avrebbe presentato bozze di contratto a Conte, Pioli, Gasperini e Italiano per la panchina del Napoli.



NAPOLI – Il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore che prenderà il posto di Francesco Calzona sulla panchina azzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato una bozza di contratto a quattro tecnici: Antonio Conte, Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano.

Il Napoli sta valutando attentamente le diverse opzioni, ma deve anche essere scelto dai possibili candidati. De Laurentiis avrebbe fatto pervenire una proposta contrattuale a tutti e quattro gli allenatori, in attesa di capire chi sarà il profilo giusto per guidare gli azzurri nella prossima stagione.

Per quanto riguarda Pioli, attualmente legato al Milan per un altro anno, ci sarebbe disponibilità ad ascoltare e valutare il progetto del Napoli. Stesso discorso per Gasperini, impegnato nella finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Per De Laurentiis, l’allenatore della Dea rappresenterebbe un’idea rivoluzionaria, ma bisognerà capire se ci sarà la volontà da parte del tecnico di intraprendere una nuova avventura.

Italiano, già accostato al Napoli in passato, sarebbe una vecchia scelta, mentre per Conte De Laurentiis non si sarebbe ancora rassegnato. Il presidente azzurro spera che l’ex CT della Nazionale non abbia altre opzioni sul tavolo e possa trovare una convergenza con il progetto del Napoli.

La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per il futuro del club partenopeo, chiamato a ripartire dopo una stagione deludente. De Laurentiis vuole un tecnico di spessore, in grado di rilanciare le ambizioni del Napoli sia in Serie A che in Europa.

Nelle prossime settimane si attendono sviluppi sulla panchina azzurra, con i tifosi che sognano un nome di grande impatto per inaugurare un nuovo ciclo vincente. De Laurentiis è al lavoro per regalare al Napoli l’allenatore giusto, valutando pro e contro dei profili individuati.

Il calciomercato entra nel vivo e la scelta del nuovo allenatore sarà il primo tassello per costruire un Napoli competitivo e ambizioso. I nomi di Conte, Pioli, Gasperini e Italiano infiammano la piazza partenopea, in attesa di capire chi sarà il prescelto per guidare gli azzurri verso nuovi traguardi.

