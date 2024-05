De Laurentiis elogia Gasperini: “Bravissimo, l’Atalanta fa un calcio molto interessante”

De Laurentiis elogia Gasperini, indicato da molti come nuovo allenatore del Napoli. Poi difende Casini alla guida della Lega Serie A.

NAPOLI – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, durante un’intervista rilasciata a TAG24 in occasione dell’inaugurazione della Race for The Cure, evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne.

De Laurentiis ha dichiarato di seguire sempre con grande interesse le partite dell’Atalanta, sottolineando la bravura di Gasperini e la qualità del gioco espresso dalla squadra bergamasca: “Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante”.

Le parole di apprezzamento del presidente del Napoli nei confronti di Gasperini alimentano le voci di un possibile interesse del club partenopeo per l’allenatore dell’Atalanta. Gasperini, infatti, è stato accostato alla panchina del Napoli in vista della prossima stagione, con De Laurentiis che starebbe valutando il profilo ideale per il nuovo corso azzurro.

Durante l’intervista, De Laurentiis ha toccato anche il tema della presidenza della Lega Serie A, difendendo l’operato di Lorenzo Casini: “A me non risulta che i club di Serie A abbiano sfiduciato Casini perché non hanno la possibilità giuridica di farlo. Lorenzo Casini è il miglior presidente che la Lega Serie A abbia avuto negli ultimi venti anni”.

Il presidente del Napoli ha elogiato le competenze giuridiche di Casini e si è detto fiducioso che le incomprensioni tra i club possano ricomporsi verso l’obiettivo della totale autonomia del calcio di Serie A: “Sono fiducioso che tutto questo puzzle di incomprensioni si possa ricomporre verso l’unica strada, che è quella della totale autonomia del calcio di Serie A. La Serie A è un’industria e come industria deve essere autonoma e indipendente”.

Le dichiarazioni di De Laurentiis gettano luce sulle dinamiche interne alla Lega Serie A e sul futuro della panchina del Napoli. I tifosi partenopei attendono con ansia novità sul nuovo allenatore, con Gasperini che sembra possedere le caratteristiche ricercate da De Laurentiis per rilanciare le ambizioni del club.