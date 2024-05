Napoli, De Laurentiis ha scelto Gasperini: La risposta del tecnico – CorrSport

De Laurentiis punta su Gasperini per la panchina del Napoli. Il tecnico dell’Atalanta potrebbe rilanciare le ambizioni degli azzurri.

NAPOLI – La panchina del Napoli è al centro delle attenzioni in vista della prossima stagione, con diversi pretendenti pronti a raccogliere l’eredità di Francesco Calzona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in Gian Piero Gasperini il profilo ideale per guidare gli azzurri nel futuro.

Gasperini, soprannominato il “Dentista” per il modo in cui fa giocare le sue squadre, è noto per la sua capacità di moltiplicare il rendimento dei suoi giocatori e di aumentarne la fame di vittorie. Il tecnico dell’Atalanta ha dimostrato negli ultimi anni di saper valorizzare al massimo le risorse a disposizione, portando la Dea a traguardi storici.

De Laurentiis sembra convinto che il futuro del Napoli possa passare ancora attraverso il calcio aggressivo e spettacolare di Gasperini, fautore della difesa a tre e della zona orientata sull’uomo. L’allenatore piemontese potrebbe rappresentare la scelta giusta per rilanciare le ambizioni del club partenopeo dopo una stagione deludente, segnata da numerosi problemi dentro e fuori dal campo.

Tuttavia, bisognerà attendere ancora un po’ prima di vedere Gasperini sulla panchina del Napoli. L’Atalanta, infatti, è ancora impegnata su più fronti: semifinale di Europa League contro l’Olympique Marsiglia, finale di Coppa Italia contro la Juventus e lotta per un posto in Champions League in campionato. De Laurentiis dovrà aspettare la conclusione della stagione per avviare ufficialmente la trattativa con Gasperini.

Nonostante l’attesa, sembra esserci una reciproca apertura tra le parti. Gasperini potrebbe essere tentato dalla sfida di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo, mentre De Laurentiis vede nel tecnico dell’Atalanta l’uomo giusto per inaugurare un nuovo ciclo vincente.

I tifosi del Napoli sognano un futuro all’insegna del bel gioco e dei successi, e l’arrivo di Gasperini potrebbe rappresentare un primo passo in quella direzione. Nelle prossime settimane si attendono sviluppi, con De Laurentiis pronto a stringere i tempi per assicurarsi le prestazioni del “Dentista” del calcio italiano.