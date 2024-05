Napoli, De Laurentiis incontra l’agente di Pioli: possibile accordo per la panchina azzurra

Napoli, De Laurentiis ha incontrato l’agente di Pioli: possibile accordo per la panchina azzurra. Si valutano anche Italiano e Gasperini.

NAPOLI – Il calciomercato del Napoli si infiamma con le ultime indiscrezioni rivelate da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli. Durante la trasmissione Radio Goal, De Maggio ha dichiarato che il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato l’agente che gestisce Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan, e che ci sarebbe un principio d’accordo sulle linee guida.

La notizia ha subito scatenato l’entusiasmo dei tifosi partenopei, che sognano un tecnico di alto profilo per rilanciare le ambizioni del club dopo una stagione deludente. Pioli, insieme a Massimiliano Allegri della Juventus, potrebbe lasciare la panchina del Milan al termine di questa stagione e rimanere anche fermo per un anno, una situazione che renderebbe più concreta la possibilità di un suo approdo a Napoli.

Tuttavia, De Maggio invita alla prudenza, sottolineando che al momento non ci sono ancora certezze sul nome del nuovo allenatore. Il Napoli, infatti, sta valutando anche altri profili interessanti, come Vincenzo Italiano della Fiorentina e Gian Piero Gasperini dell’Atalanta, entrambi attualmente sotto contratto con i rispettivi club.

L’incontro tra De Laurentiis e l’agente di Pioli, il procuratore Giuffrida, rappresenta comunque un segnale importante, un primo passo verso quella che potrebbe essere una trattativa concreta. Il principio d’accordo sulle linee guida lascia presagire una visione comune tra le parti sul progetto tecnico e sulle ambizioni future del Napoli.

La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per il futuro del club partenopeo, che vuole tornare a lottare per traguardi importanti sia in Italia che in Europa. I tifosi attendono con ansia novità sul fronte della panchina, consapevoli che la decisione di De Laurentiis sarà determinante per il rilancio del Napoli.

Nelle prossime settimane si attendono ulteriori sviluppi, con il presidente azzurro che potrebbe intensificare i contatti con l’entourage di Pioli o valutare in maniera approfondita le alternative. Una cosa è certa: il Napoli è al lavoro per trovare il tecnico giusto per iniziare un nuovo ciclo vincente e riportare entusiasmo in una piazza che non vede l’ora di tornare a sognare in grande.